Волгоградские сталкеры прогулялись по заброшенной школе

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-15T18:02:51+03:00

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Волгоградские сталкеры из группы «Тени прошлого» выложили в социальных сетях новый ролик о своей прогулке по заброшенному объекту. На сей раз они пробрались в заброшенную небольшую школу.

Как сообщает «КП-Волгоград», сталкеры намеренно не называют место, где находится школа, уточняя, впрочем, что она в Волгограде. Владелец здания пытался спасти его от разграбления мародерами — большинство окон в школе заколочены, однако исследователи «заброшек» все же смогли просочиться в здание. На стенах в некоторых классах еще сохранились правила русского языка, на потолке в коридоре — еще живые плафоны. Сохранились даже лампочки. В небольшом школьном гардеробе еще стоят вешалки с отделениями для обуви.

По приблизительным подсчетам сталкеров, школа на 50 учеников была построена примерно в 60-е годы прошлого века. Не исключено, что в заброшенном здании располагалась только начальная школа, а старшие классы учились где-то в другом месте.