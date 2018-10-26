4 ноября Ночь искусств 2018 в Волгограде: «Память о Сталинграде», экскурсии в прошлое и мастер-классы - программа

СЕГОДНЯ 20:33 2018-10-26T20:37:45+03:00

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В 2018 году «Ночь искусств» захватит Волгоград сразу на три дня – 2, 3 и 4 ноября 2018. В программе мероприятий – концерты, спектакли, мастер-классы, квиз и квесты, экскурсии в закулисье и в старинные подвалы, семейные праздники, конкурсы и игры для всех от мала до велика. Присоединятся к Ночи искусств в Волгограде музеи, театры, библиотеки и областная филармония. Как говорится, «Искусство объединяет». Основные события в программе Ночи искусств 2018 пройдут в День народного единства – 4 ноября. «КП-Волгоград» предлагает путеводитель по самым интересным событиям всероссийской акции. А еще в программе праздника - концерт группы "Корни".

2 НОЯБРЯ

2 ноября акция Ночь искусств стартует в библиотеках Волгограда. Областная библиотека для молодежи (ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 94-45-44) приглашает на ночь искусств 2 ноября с 11.30 до 20.30. В 11.30 старшеклассников ждет интеллектуальная игра «Объединимся!». А большая часть программы пройдет вечером, когда в обычные дни библиотека уже закрыта. В 18.00 молодые музыканты вместе с гостями сыграют джем. В 19.00 в библиотечных залах устроят чайную церемонию. В 19.30 Юлия Чудеса научит давать книгам вторую жизнь. В 20.00 гости услышат, как звучат варган, калимба, носовая и птичья флейты в программе «Мистическая музыка от Mary Fairy». Вход свободный.

В областной детской библиотеке Волгограда (ул. Рокоссовского, 48, т. (8442) 37-72-56) Ночь искусств пройдет 2 ноября в 17.30. Здесь устроят праздник для всей семьи. Пройдет он под девизом ЧитайТвориВыдумывай. Ребят ждет конкурс «Театральные профессии», сказка Андрея Усачева «Живот-животок», букмюзикл «Бременские музыканты» и Мульти-пульти кафе. Также в программе праздника в Ночь искусств 2018 в Волгограде - мастер-классы, где научат делать куклы-обереги и мезенской росписи. Вход свободный.

3 НОЯБРЯ

3 ноября в программе Ночь искусств 2018 в Волгограде в честь праздника День народного единства - открытие выставки книг «По строгим правилам искусства» в музее-заповеднике «Старая Сарепта» (ул. Изобильная, 10, т. (8442) 67-33-02). А основная программа здесь пройдет 4 ноября.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» 3 ноября с 17.00 до 18.30 приглашает на главное событие Ночи искусств 2018 - концерт симфонического оркестра под управлением Андрея Аниханова. Гости услышат специально написанную к 75-летию победы в Сталинградской битве симфонию «Память о Сталинграде» и другие не менее яркие произведения. Пройдет концерт в Триумфальном зале музея-панорамы (ул. Чуйкова, 47). Вход свободный.

4 НОЯБРЯ

В Ночь искусств музей «Память» (пл. Павших борцов, 2, подвал ЦУМа, вход со стороны ул. Мира, т. (8442)38-60-67) 4 ноября 2018 с 18.00 до 20.00 приглашает на показ слайдов произведений живописи и графики, изображающих военнопленных в Сталинграде. Здесь же детей ждет мастер-класс по рисованию – ребята постараются изобразить то, что происходило в этом самом месте 31 января 1943-го. Здесь же покажут отрывки из отечественных кинофильмов, где среди героев был фельдмаршал Паулюс. Вход свободный.

Музей-панорама «Сталинградская битва» приглашает на игры и конкурсы по истории России. 4 ноября 2018 с 18.00 до 20.00 здесь пройдет блиц-опрос «День народного единства» и лото «Знай свой край». Также гостей ждет интерактивная игра «Импровизация». (Ул. Чуйкова, 47, т. (8442) 55-00-83). Вход свободный.

Мемориально-исторический музей (ул. Гоголя, 10, т. (8442) 550-151 доб. 1404) 4 ноября 2018 с 18.00 до 20.00 приглашает на мини-выставку реплик костюмов горожанина начала XX века. В них можно будет и сфотографироваться. Также в программе Ночи искусств – театрализованная экскурсия «Гражданская война в образах» и мастер-класс, на котором научат делать агитплакат. Вход свободный.

Музей-заповедник «Старая Сарепта» в рамках акции Ночь искусств 2018 4 ноября приглашает на интерактивные программы, мастер-классы и квесты. В 11.00 детей ждет экскурсия «Соседи Сарепты» и народные забавы татар, русских и калмыков. В 14.00 для ребят пройдет квест-экскурсия «Тайны четырех подвалов». В 15.00 ценителей поэзии ждет литературная гостиная в Немецкой библиотеке. А в 16.00 начнется театральная прогулка по улицам Старой Сарепты. Гостей ждет знакомство с ремесленниками и мастер-классы, мелодии флейты и чаепитие. Детвору в 17.00 приглашают на мастер-класс, где они узнают, что такое портрет и иллюстрация, и придумают своего Котофея, который будет жить в деревянной раме. И завершит день в 18.00 «Мистика Старой Сарепты».

Музей ИЗО имени Машкова приглашает гостей в Ночь искусств в залы на проспекте Ленина, 21 (вход свободный) и в выставочный зал на Чуйкова, 37 (по билетам). В залах основного здания музея (пр. Ленина, 21, т. 38-24-44) 4 ноября с 10.00 по 21.00 волгоградцев ждут выставки «Из Марьино во Францию» и «Два века русского искусства», а также интерактивная «Мастерская Машкова». Большую экскурсию по залам устроят в 12.00. Детей ждет мастер-класс «Прекрасный дворец» в 14.00 (запись обязательна). А в 15.00 любителей истории ждет лекция, посвященная столетию комсомола.

В выставочном зале (ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79) Ночь искусств 4 ноября 2018 пройдет с 11.00 до 21.00. В 11.00 детей от 6 до 9 лет ждет виртуальная экскурсия по выставке «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин» и мастер-класс, где ребята вместе создадут фантазийный коллаж. А в 13.00 на той же выставке виртуального музея ждут подростков от 10 до 15 лет. (Запись, билеты - 150 руб.). В полдень начнется трехчасовой мастер-класс Ирины Тур для взрослых. Вход на «Арт-подготовку» - по предварительной записи и со своими материалами (400 руб). В 14.00 волгоградцев приглашают на мастер-класс Марии Мелиховой «Роспись сумки». Хлопчатобумажную сумку или футболку нужно принести с собой, но можно приобрести и в музее (вход 200 рублей). В 16.00 на лекцию «Искусство быть собой» приглашает к.псх.н., психолог Наталья Нефедова (вход - 200 руб., льготникам – 150, школьникам – 100). А в 18.00 начнется концерт группы «Терра» и Ирины Аксеновой (вход 300, льготникам – 150).

Интерактивный музей «Россия - моя история» ночь искусств охватит 4 ноября с 10.00 до 22.00. В холле покажут авторские куклы Екатерины Борзуновой. С 16.00 до 18.00 гостей ждет мастер-класс по каллиграфии для взрослых и детей. В 17.00 стартует викторина «История искусств», а в 17.30 в лектории пройдет музыкальный квиз Freddie Show. Кстати, интерактивный музей (наб. 62-1 Армии, 1 Б, т. (8442) 97-91-81) днем сделает бесплатный вход для школьников и студентов-очников - 4 ноября с 10.00 до 17.30. А вечером,с 17.30 до 22.00 - вход свободный для всех (пускать будут до 21.15). Интересная программа и концерт группы "Корни" будут и на площадке у музея.

Областной краеведческий музей в Ночь искусств ждет гостей 4 ноября с 10.00 до 18.00 – основные экспозиции, с 15.00 до 18.00 – спецпрограммы. Ребят и их родителей в 15.00 ожидает квест-игра «Сокровища, которых нет на карте» (предварительная запись). В 17.00 студенты института культуры споют о широте русской души под балалайку, рылею, баян и гитару. На выставке к столетию комсомола в 17.00 начнется мастер-класс по агитплакатам. И по записи можно увидеть «Золото сарматов» (пр. Ленина, 5а, запись - (8442)38-84-39, 38-04-54).

Андрей Аниханов, солист Айлен Притчин (скрипка, Москва) и волгоградский симфонический оркестр приглашают 4 ноября в 17.00 на концерт в ЦКЗ (наб. 62-й Армии, 6, (8442)38-66-00). В программе - Море Дебюси, Болеро Равеля и Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса. Билеты: 100 – 700 руб.

Царицынская опера (пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95) присоединится к Ночи искусств впервые. 4 ноября здесь устроят экскурсию по театру, в фойе будет звучать живая музыка, а театралов ждет творческая встреча с артистами и автограф-сессия. В этот день в опере будут звучать хиты из самых популярных мюзиклов всех времен и народов «Бродвей+», начало в 17.00.

Казачий театр (ул. Академическая, 3. т (8442)94-93-68) в Ночь искусств 4 ноября в 20.00 подарит зрителям праздничный концерт. «Музыкальный коктейль» из лучших мелодий преподнесут волгоградцам солисты и оркестр под руководством Александра Сиваева. В программе – песни Антонова и Пугачевой, Сарычева и Киркорова, Витаса, Баскова и другие. А в 17.00 в театре покажут мюзикл «Алые паруса» (билеты – от 100 руб.).