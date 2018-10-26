4 ноября в День народного единства в Волгограде выступит группа «Корни»

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-26T15:54:55+03:00

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В следующее воскресение - 4 ноября - будем отмечать День народного единства. К этому празднику в Волгограде подготовили довольно насыщенную программу под хэштегом #Россияобъединяет. Будет и ярмарка, и викторины, и концерт с приглашенными звездами.

Основные мероприятия пройдут на площадке у интерактивного музея «Россия - моя история».

Начнется праздник в 12.00. Территория, как водится, будет разбита на несколько тематических площадок.

На одной из них молодые парламентарии расскажут о празднике и предложат гостям поучаствовать в викторине.

Другая площадка будет называться «Казачья культура». Название говорит сало за себя. Здесь волгоградцы увидят показательные выступления настоящих казаков в шашками наголо. Они будут рубить лозу и бутылки, и даже покажут мастерство владения шашкой в танце (фланкировка). Ну и, конечно, какой праздник с казаками и без веселых игр, забав и хороводов. все это будет. причем принять участие смогут как взрослые так и дети.

Концертная программа начнется в 13.00.

- Активными участниками фольклорной площадки станут коллективы музыкальных школ и школ искусств Волгограда: коллектив «Мамы» ДШИ №4, ансамбли «Варенька» ДШИ №8, , «Карагод» ДШИ №9, «Матрешки», «Ягодка» ДМШ №8 и «Соколик» ДШИ №3, - перечисляют в администрации Волгограда.

Будет здесь и где подкрепиться. На одной из площадок развернется гастрономическая ярмарка: волгоградские рестораторы и производители будут завлекать вкусными явствами.

А завершится праздник концертом. Главным хедлайнером станет группа «Корни».