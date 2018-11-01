4 ноября в Волгограде частично перекроют для транспорта Нулевую Продольную

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-01T17:47:14+03:00

Рокадная дорога будет закрыта для движения уже в субботу вечером

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В воскресенье, 4 ноября, Волгоград вместе со всей страной будет отмечать День народного единства. К этому празднику у нас подготовили большую программу. Основные мероприятия пройдут на площади у музея «Россия - моя история». Здесь будут работать интерактивные площадки и гастрономическая ярмарка, будут выступать местные творческие коллективы. Ну и, чтобы обезопасить всех участников этого действа, принято решение за время подготовки и гуляний перекрыть Нулевую продольную магистраль. Благо не всю, а только часть.

Итак, с 20.00 3 ноября до 18.00 4 ноября рокадная дорога в границах - от улицы Калинина до кругового пересечения улиц Краснознаменской и Набережной имени 62-ой Армии - станет пешеходной.

Движение по данному участку будет временно ограничено! Транспорт на это время пустят в объезд по улицам Калинина, Набережной и Краснознаменской.

Напомним, что праздничный концерт начнется в пойме в 13.00. А вечером хедлайнером на сцене станет Александр Бердников - солист группы «Корни».