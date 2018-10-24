Стрелки на главных часах вокзала Волгограда переведут дважды

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-24T15:16:16+03:00

«Комсомолка» узнала, как будут переводить часы на железнодорожном вокзале и что изменится с переходом на новое время

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Уже через несколько дней, в два часа ночи 28 октября 2018 жители Волгограда и области переведут время на час вперед. Это повлечет ряд изменений в работе железнодорожного вокзала Волгоград-1. «Комсомолка» разузнала о нюансах, которые поджидают пассажиров.

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕВОДА ЧАСОВ

Уже на сегодняшний день все часы жд вокзала Волгоград, а их насчитывается 38 единиц, полностью готовы перевести стрелки на час вперед. В этом ответственном деле в ночь с 27 на 28 октября задействуют восемь сотрудников.

- На работу вокзала это никак не повлияет, будем работать в нормальном режиме, - поспешил успокоить волгоградцев начальник железнодорожного вокзала Волгоград-1 Александр Белянский.

А чтобы все прошло гладко, перевод главных часов отрепетируют завтра, 25 октября, со стороны привокзальной площади. Так что горожане не должны пугаться - стрелки вернутся на московское время практически сразу же и до запланированной даты перехода в часовой пояс МСК + 1 час.

- Сам перевод будет осуществляться в автоматическом режиме через пульт управления. Также обновятся данные всех информационных табло, - добавил Александр Белянский.

На все про все уйдет всего лишь десять-пятнадцать минут. Башенные часы займут немного больше времени из-за сложности механизма. Переводить их начнут не сразу, а по очереди со стороны главного циферблата и по часовой стрелке. Делать это будут вручную.

КАК НЕ ОПОЗДАТЬ НА ПОЕЗД

Последние два дня пассажиры могли заметить некоторые изменения на билетах. А именно с 22 октября уже печатают новое время отправления и прибытия поездов. Это делается для удобства: тем, кто оплатил поездку заранее, будет легче ориентироваться уже в новом часовом поясе.

- Информация находится внизу, под ценой билета. Если раньше время было одно – московское, то теперь в графе «время отправления» - местное, а «время прибытия» - столичное. Пассажиры, которые купили билеты до 22 октября, перед выездом должны обратить внимание на время и прибавить час, - пояснила начальник волгоградского участка Приволжского железнодорожного агентства по обслуживанию пассажиров Тамара Таловерова.

А если кто-то все же не разберется – без паники. Администраторы, работающие на кассах, ответят на все интересующие вопросы. Кстати, 28 октября жд вокзал Волгограда примет две тысячи пассажиров.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ СТАНЕТ УДОБНЕЕ

Для пассажиров пригородного транспорта также скорректировали график движения поездов.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы жителям Волгоградской области было удобно добираться до работы и домой или на дачи, а также учли интересы тех, кто едет в аэропорт. В этом случае график не просто передвинется на час вперед, он разработан с учетом отлетов и прилетов авиарейсов, - рассказала начальник волгоградского производственного участка пригородной пассажирской компании ОА «Волгоградтранспригород» Ольга Золотилова.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Уточнить все интересующие вопросы по работе пригородных поездов можно по телефону (8442) 90-35-20.

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия пассажирских поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ): 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный)