Парк рубят, щепки летят: на улице Чуйкова вырубают старые вязы

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-09T15:06:26+03:00

Волгоградцы в шоке - снова деревья пошли под нож. Каждый раз обновление парка начинается с его полной ликвидации. Горожане никак не могут смириться с превратившимся в полупустыню ЦПКиО. На этот раз вырубают старые вязы на верхней террасе Центральной набережной неподалеку от храма Святого Пророка Иоанна Предтечи. От тенистой аллеи, где жаркими и не очень днями любили гулять горожане, остались одни пеньки. «Рабочие не щадят ни одно дерево. Рубят все без разбора, не оставляя шанса и вполне здоровым», - возмущаются жители Волгограда. Прогулявшись с фотоаппаратом по аллее, мы увидели десятки пеньков. Правда, большинство из них совсем не выглядят здоровыми. Древесина внутри - ржаво-коричневого цвета. Так выглядят умирающие деревья, пораженные множеством болезней и вымерзшие от морозов и резких перепадов температуры.

Большинство деревьев - больные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А вот листва очень даже зеленая.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подписали приговор эксперты почти полутора сотням деревьев – в основном вязам, которые росли на верхней террасе набережной. Их все в ближайшее время вырубят. А на их месте весной высадят новые «модные» деревья.

Так сейчас выглядят аллеи парка.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сейчас на парковых аллеях улицы Чуйкова в глаза бросаются пеньки и кучи земли. Где-то рабочие только формируют будущие пешеходные дорожки, устанавливают бордюры, засыпают щебнем. Где-то уже укладывают брусчатку.

Кругом остатки вырубленных вязов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жалко деревья. Но сгнившие вязы и тополя во время ветра уже не раз падали на тротуары.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Уже оформлено восемь тысяч квадратных метров дорожек из брусчатки и четыре тысячи квадратных метров - из гранитной плитки, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - Всего строители обустроят более 46 тысяч квадратных метров пешеходной зоны.

Часть новых дорожек уже готова.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Проложат и поливочный водопровод, установят фонари. А когда копать уже будет не нужно, весной на верхней террасе набережной высадят 1300 деревьев и кустарников. Это будут уже не вязы и «пуховые» тополя. Их заменят клены и липы, дубы и ивы, ели и сосны. Радовать волгоградцев будет и сирень. По словам специалистов, в приоритете будут растения, которые хорошо переносят засуху.

Скоро здесь выложат новые дорожки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Найдется место и для клумб, будут в зеленой зоне и 4,4 гектара газона. В планах также сухой фонтан и декоративный пруд, качели и скейтпарк, сцена и детская площадка.

Напомним, Центральную набережную Волгограда после ЧМ-2018 обнесли забором и закрыли на ремонт. Помимо работ в парке, идет капремонт центральной лестницы, реставрация ротонды и пропилеев. Приступили к работам и на нижней террасе. Сейчас там демонтируют так и недостроенные в прошлом веке причальную стенку и пешеходный мост.

На набережной идет масштабная реконструкция.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В 2019 году набережная тоже лишится зелени – в порубочном листе 781 дерево. Плюс тысячи кустарников. Новый парк планируют высадить после завершения строительства фонтанов, дорожек и амфитеатра - к 2021 году. Украсят его ели, липы, семейство кленов, а еще рябины и можжевельники, бузина и черемуха, боярышник и спиреи, и другие кустарники. Два гектара займет газон, цветники на нижней террасе набережной раскинутся на 0,7 гектара.