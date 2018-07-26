На набережной Волгограда построят амфитеатр и фонтаны, а старые деревья заменят

26 Июль 15:33 2018-07-30T09:37:26+03:00

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Администрация Волгограда объявила две закупки на реконструкцию центральной набережной Волгограда. Третий и четвертый этапы обновления визитной карточки Волгограда обойдутся в 1,9 миллиарда рублей. Подрядчику предстоит реконструировать верхнюю пешеходную эстакаду и причал №15 у ЦКЗ, восстановить подпорные стены и лестницы. К 2021 году на набережной высадят новый парк, правда, сначала практически все растущие там деревья вырубят. Построят и летний амфитеатр, и новые фонтаны. Предусмотрели проектировщики и туалеты. Общая площадь реконструкции - более 30 гектаров. Победителя аукциона определят 17 августа 2018 года. Завершить масштабный проект должны к 1 декабря 2021 года. Деньги на него выделяют вскладчину городской, областной и федеральный бюджет.

- Соответствующее соглашение о выделении ассигнований подписано между регионом и федеральным центром, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Старые фонтаны у речпорта восстановят.

ТРЕТИЙ ЭТАП

Проект реконструкции набережной 62-й Армии, который уже давно прошел госэкспертизу, разбили на две части. Третий этап обойдется порядка 1,224 миллиарда рублей. Он включает в себя восстановление и строительство новых подпорных стен, реконструкцию 15 причала и всех гидротехнических сооружений причалов 1 – 14, начиная от «Стенки Родимцева».

Два уже существующих, но убитых фонтана также восстановят. Построят и новые, а также амфитеатр на 2300 посадочных мест, пешеходный мост и лестницы от улиц Порт-Саида и Ковентри. Позаботятся и том, чтобы все это не смыло первым же дождем. В проекте заложили строительство ливневки, бытовой канализации, четырех канализационных насосных станций и пяти локальных очистных сооружений, водопровода, поливочника и электросетей.

Недостроенный мостик и разрушенные подпорные стенки у спуска с Комсомольской демонтируют. Только это обойдется в 776 тысяч рублей.

Пространство под амфитеатр потребует переноса существующих сетей, тоже недешевое удовольствие - более 2,4 миллиона. А в целом строительство амфитеатра будет самым дорогим в проекте и обойдется в 215,5 миллиона рублей.

В 80,5 миллиона обойдутся фонтаны, более 14,6 миллиона – ливневки, почти 89 миллионов – переход. Более 20 миллионов заложили строителям на непредвиденные траты. Еще более 19 миллионов - платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Начнут ремонт с подпорных стенок. На 2019-й год запланировали вырубку деревьев и кустарников и большинство работ. В 2020 году на набережной останется сделать причальную эстакаду и нижнюю площадку главной лестницы. Продолжат работу с фонтанами и подпорными стенами. А в 2021 году все должно быть готово. На все про все строителям отводят 23,3 месяца.

А после «Появится возможность приема и швартовки малогабаритных и крупногабаритных судов, в разы увеличится логистика доступа к набережной с вводом пешеходного моста, появится современный парковый комплекс с фонтанами, видеонаблюдением, WIFI, парковочными местами, амфитеатром», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Амфитеатр будет вмещать больше двух тысяч человек.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП

В четвертый этап реконструкции набережной заложили замену покрытий на всех ярусах набережной, устройство гранитной площадки главной лестницы, парковок и тротуара вдоль рокадной дороги, мощение пешеходных дорожек гранитом и велодорожку со специальным покрытием. А также строительство модульных туалетов, озеленение, системы полива, освещения и видеонаблюдения. Сумма этого контракта – 644,7 миллиона рублей.

Начнут эти работы в 2019 году с установки видеокамер. В 2020-м проложат поливочник, высадят деревья и кусты, дороги и тротуары «растянут» на два года, в конце набережную подсветят. Облагородить набережную 62-й Армии должны до 1 декабря 2021 года.

ЧЕМ ПОРАДУЮТ ФОНТАНЫ

Фонтанный каскад 27х5,7 метра построят в восточной части парка. Он будет состоять из семи неглубоких прямоугольных чаш, по которым будут спускаться к Волге подсвеченные водопады и пенные столбы. Облицуют фонтан серым гранитом. Власти надеются, что он станет новой визиткой Волгограда.

Еще один фонтан будет представлять из себя две чаши размером 25х9 метров, разделенные пешеходным мостом шириной 4,5 метра с водяной аркой. Его построят в западной части парковой зоны набережной.

Будет и классический фонтан диаметром 18,2 метра из полированного серого и розового гранита, в центре которого струи будут подниматься на шестиметровую высоту. И небольшой пенный фонтан диаметром 10 метров в так называемой парадной части набережной. Везде предусмотрена подсветка.

Обновят и четыре фонтана на нижней террасе у речпорта. В каждой чаше будут бить 28 струй высотой до полутора метров, подсвеченные светодиодами.

Фонтан у кафе будет представлять собой три круглые чаши диаметром от трех до пяти метров.

Общая площадь фонтанов на набережной займет почти 1600 квадратных метров.

В парке построят несколько новых фонтанов.

ДЕРЕВЬЯ ВЫРУБЯТ, А ЧТО ВЗАМЕН?

Как всегда обновление парков в Волгограде начинают с вырубки этого самого парка подчистую. Не станет исключением и набережная. Здесь уже в следующем году с корнем выкорчуют 156 деревьев с диаметром ствола до 24 сантиметров. Вырубят и 625 более крупных деревьев. И это не считая кустарников. От сегодняшнего парка останется лишь несколько деревьев.

Вместо них на набережной Волгограда высадят 14 колючих елей Hoopsi, 72 мелколистных липы. Будет много кленов: четыре остролистных, 69 платановидных Globosum и 132 Drummondi.

Также ландшафты украсят 146 можжевельников, 110 виргинских черемух, 93 куста боярышника, 39 рябин, 60 кустов ирги канадской, 16 бузины и 180 сирени, спиреи Вангутта. А больше всего заложили кизильника – 2995 кустов и пуреплодника – 5745.

Газон укроет 20,7 тысячи квадратных метров набережной, еще 727 займут цветники.

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/661886" frameborder="0"></iframe> Как будет выглядеть набережная Волгограда к 2022 году.На обновление набережной 62-й Армии потратят 2 миллиарда рублей

В 2018 году субсидия из федерального бюджета на третий этап реконструкции составит 108 миллионов, область выделит 17,6 миллиона, город - 12,58 миллиона. Остальные деньги подрядчик получит лишь в 2021 году. Федеральный центр даст 945 миллионов, субсидия из региональной казны составит более 153 миллионов рублей, нагрузка на бюджет Волгограда - почти 110 миллионов.

Оплату за четвертый этап реконструкции заложили также на 2021 год. Федералы выделят 554 миллиона, область - 90 миллионов, город - более 64.

Пока же на набережной приступили ко второму этапу реконструкции, рабочие вскрыли подземелья и ступени центральной лестницы. Эта часть работ обойдется в полмиллиарда.