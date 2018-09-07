2018-09-07T14:04:56+03:00
Общество

Из подворотни к берегам Атлантики: как бездомные собаки из Волгограда нашли семьи в Бостоне и Калифорнии

«КП-Волгоград» собрала истории о четвероногих счастливчиках, которым в их собачьей жизни очень повезло
Елена РЫЖАЯ
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Это Ангел после того, как ей улыбнулась удача. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".Это Ангел после того, как ей улыбнулась удача. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".
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Трудно поверить, что когда-то эти собаки ловили на себе бесчувственные взгляды прохожих, искали теплое местечко на улицах Волгограда и довольствовались остатки еды их мусорок. Жизнь была к ним несправедлива. Но очень круто изменились после встречи с волонтерами Международного фонда помощи животным «Твори Добро». Теперь они купаются в океане, гуляют по специальным паркам для животных, воспитывают детишек и тонут в море любви новых хозяев.

УДАР. БОЛЬНИЦА. ТОРОНТО

У Джека необычная история: он жил на улице, ел что придется, прятался от хулиганов и надеялся – вот-вот этот кошмар закончится. Но случилось страшное: Джек угодил под машину. На него, умирающего от боли и голода, несколько дней никто из жителей Волгограда не обращал внимания. И пес бы умер, да вот тут и выпал тот самый счастливый билет. Животное подобрали волонтеры, вылечили, однако одну лапку сохранить не удалось. Хоть Джек и трехлапый, зато самый счастливый, потому что сразу после выздоровления пса отправили не куда-то там, а прямиком в Торонто в семью канадцев.

Джек. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Джек. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

УМКА – МАДДИ

Умка попала под машину в самые сильные волгоградские морозы и получила тяжелые травмы. Ее, лежавшую на обочине оживленной дороги, подобрали, добрые люди. Врачи ветклиники не обнадеживали. Перелом таза для некоторых животных – приговор. Но Умка умница, смогла встать на ноги и полностью восстановилась за пару месяцев. После чего из русской дворняги стала любимицей в семье из Франции.

Мадди. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Мадди. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

АНГЕЛ И ЕЕ СПАСЕНИЕ

Умирающее семейство – собаку с пятью щенками – нашли в Волгоградской области. Очевидно, кто-то решил избавиться от ненужного потомства таким жестоким способом – выгнав беременную питомицу. Одного малыша не спасли, а вот остальным подарили надежду и новую жизнь. Ангел – одна из счастливиц и жительниц Калифорнии. Ее братика пристроили во Францию, а вот остальные пока что в поисках дома.

Ангел. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Ангел. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

БОСТОНСКАЯ БАНДА

Сестрам Даре и Джесс, а также их братику Мишке не повезло: их засунули в коробку и выбросили, не оставив никаких шансов на выживание. Но случайная прохожая сжалилась над бедолагами, кормила и поила их, а когда поняла, что и так щенков не спасти, позвонила в фонд «Твори добро».

Дара, Джесс и Мишка в Волгограде. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Дара, Джесс и Мишка в Волгограде. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

- Несмотря на то что приют переполнен, мы их забрали. Они были все очень больны. Теперь это жители Бостона и счастливые хвостики. Купаются в океане и ходят с хозяевами в парк для животных. Их очень любят, - добавила основательница фонда Наталья Водолажская.

Дара нашла хозяев в Бостоне.

Дара нашла хозяев в Бостоне.

Бостонская семья волгоградской собаки Джесс. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Бостонская семья волгоградской собаки Джесс. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Миша после того, как оказался за океаном. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Миша после того, как оказался за океаном. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

- Самое сложное - найти проводника. То есть человека, который оформит животное на свой билет. Например, есть волгоградцы, уехавшие за границу и приезжающие к родным в гости. Их немного, но они очень помогают с перелётом из Волгограда в другую страну. Нам нужны такие сопровождающие в Торонто, Лос-Анджелес, Вашингтон и Нью-Йорк. Из нашего города мы посадим, там встретят волонтеры. Ничего сложного, но помощь для нас огромная, - обращается Наталья к жителям города-героя.

Для того, чтобы отправиться в заграничное путешествие, животному нужен паспорт, чип и справку. Обходится полет во Францию четвероногим в 400 евро. В Америку на одну собаку с переноской уходит 25 тысяч, самая дорогая – Канада, на транспортировку животного уходит 40 тысяч примерно. Хозяева находятся не сразу. Сначала волонтеры переправляют животное заграницу, а уже там ищут хозяев.

Вот так собачек отправляют за океан. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Вот так собачек отправляют за океан. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

- Помогают наши добрые люди, присылают помощь на отправку, и, конечно, люди со всего мира . И принимающая сторона тоже очень помогает. Это очень сложный и трудоёмкий процесс . Но это все компенсируется, когда мы получаем фото и видео из семей. Не в будке и на цепи, а на диване или у моря . Там собака - это член семьи, а тут чаще просто охрана.

Волонтеры говорят, что нужна помощь, чтобы социализировать собаку. Те псы, которые столкнулись с человеческой жестокостью, боятся чужих и просто забиваются в угол. Поэтому мы приглашаем добрых людей приехать погулять с животными, чтобы они привыкали к другим людям, кроме нас.

- Собаки в основном пристраиваются за границу - Калифорния, Бостон, Франция, Мальта, Германия, Швейцария, Канада. Русские волонтеры, живущие за границей и зная наши ужасы и отношение к бездомным животным, помогают их пристраивать у себя. За что им огромное спасибо, - рассказали «КП-Волгоград» в фонде.

Напомним, сам фонд «Твори добро» основан три года назад. У его создателей много планов на будущее: открыть приют для животных и центр реабилитации для волгоградских детей-инвалидов.

Территориально он находится в Красноармейском районе. Волонтеры мечтают, что когда-то они смогут в своюм приюте делать массовую льготную стерилизацию, оставлять животных на дальнейшую передержку, лечить тяжелобольных животных с последующей реабилитацией на базе собственной ветеринарной клиники. А особенные детишки смогут насладиться общением с животными. Зоозащитники смогли собрать необходимую сумму на первичные затраты, однако трудностей не поубавилось.

- Официально приют еще не открыт. Но на данный момент более 250 животных на нашем попечении. Воды, канализации и отопления пока у нас нет. Забора тоже. К сожалению, реклама о нашем приюте дает обратный эффект. Помощи нет, а вот звонков «возьмите или приезжайте» очень много. А нас всего трое! Мы все делаем сами и рук на все не хватает. Просим понимания от волгоградцев, что приют не может принять всех и особенно щенков ввиду вспышек эпидемии, - комментирует ситуацию Наталья. А вот от волонтерской помощи в этом необычном приюте не откажутся.

Кстати, вот еще трое «бородатиков» на пристройство – Пати, Тутси и Емеля. Разбирайте!

Пати, Тутси и Емеля пока в Волгограде. Вы можете забрать их себе! Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Пати, Тутси и Емеля пока в Волгограде. Вы можете забрать их себе! Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Если вы хотите и можете помочь, а в таком большом деле никакая помощь лишней не будет, звоните в редакцию «Комсомольской правды в Волгограде» по телефону: 8(8442) 91-94-63.

КСТАТИ

Именно волонтеры фонда «Твори добро» подарили нам много поводов написать добрые истории. Почитайте о корнише Алексе, который летает на итальянские курорты, кошечке Беляне, у которой свой дворик в Финляндии и статном коте Леффе, переехавшем в Израиль.

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