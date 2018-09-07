Из подворотни к берегам Атлантики: как бездомные собаки из Волгограда нашли семьи в Бостоне и Калифорнии

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-07T14:04:56+03:00

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Трудно поверить, что когда-то эти собаки ловили на себе бесчувственные взгляды прохожих, искали теплое местечко на улицах Волгограда и довольствовались остатки еды их мусорок. Жизнь была к ним несправедлива. Но очень круто изменились после встречи с волонтерами Международного фонда помощи животным «Твори Добро». Теперь они купаются в океане, гуляют по специальным паркам для животных, воспитывают детишек и тонут в море любви новых хозяев.

УДАР. БОЛЬНИЦА. ТОРОНТО

У Джека необычная история: он жил на улице, ел что придется, прятался от хулиганов и надеялся – вот-вот этот кошмар закончится. Но случилось страшное: Джек угодил под машину. На него, умирающего от боли и голода, несколько дней никто из жителей Волгограда не обращал внимания. И пес бы умер, да вот тут и выпал тот самый счастливый билет. Животное подобрали волонтеры, вылечили, однако одну лапку сохранить не удалось. Хоть Джек и трехлапый, зато самый счастливый, потому что сразу после выздоровления пса отправили не куда-то там, а прямиком в Торонто в семью канадцев.

Джек. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

УМКА – МАДДИ

Умка попала под машину в самые сильные волгоградские морозы и получила тяжелые травмы. Ее, лежавшую на обочине оживленной дороги, подобрали, добрые люди. Врачи ветклиники не обнадеживали. Перелом таза для некоторых животных – приговор. Но Умка умница, смогла встать на ноги и полностью восстановилась за пару месяцев. После чего из русской дворняги стала любимицей в семье из Франции.

Мадди. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

АНГЕЛ И ЕЕ СПАСЕНИЕ

Умирающее семейство – собаку с пятью щенками – нашли в Волгоградской области. Очевидно, кто-то решил избавиться от ненужного потомства таким жестоким способом – выгнав беременную питомицу. Одного малыша не спасли, а вот остальным подарили надежду и новую жизнь. Ангел – одна из счастливиц и жительниц Калифорнии. Ее братика пристроили во Францию, а вот остальные пока что в поисках дома.

Ангел. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

БОСТОНСКАЯ БАНДА

Сестрам Даре и Джесс, а также их братику Мишке не повезло: их засунули в коробку и выбросили, не оставив никаких шансов на выживание. Но случайная прохожая сжалилась над бедолагами, кормила и поила их, а когда поняла, что и так щенков не спасти, позвонила в фонд «Твори добро».

Дара, Джесс и Мишка в Волгограде. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

- Несмотря на то что приют переполнен, мы их забрали. Они были все очень больны. Теперь это жители Бостона и счастливые хвостики. Купаются в океане и ходят с хозяевами в парк для животных. Их очень любят, - добавила основательница фонда Наталья Водолажская.

Дара нашла хозяев в Бостоне.

Бостонская семья волгоградской собаки Джесс. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Миша после того, как оказался за океаном. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

КАК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?

- Самое сложное - найти проводника. То есть человека, который оформит животное на свой билет. Например, есть волгоградцы, уехавшие за границу и приезжающие к родным в гости. Их немного, но они очень помогают с перелётом из Волгограда в другую страну. Нам нужны такие сопровождающие в Торонто, Лос-Анджелес, Вашингтон и Нью-Йорк. Из нашего города мы посадим, там встретят волонтеры. Ничего сложного, но помощь для нас огромная, - обращается Наталья к жителям города-героя.

Для того, чтобы отправиться в заграничное путешествие, животному нужен паспорт, чип и справку. Обходится полет во Францию четвероногим в 400 евро. В Америку на одну собаку с переноской уходит 25 тысяч, самая дорогая – Канада, на транспортировку животного уходит 40 тысяч примерно. Хозяева находятся не сразу. Сначала волонтеры переправляют животное заграницу, а уже там ищут хозяев.

Вот так собачек отправляют за океан. Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

- Помогают наши добрые люди, присылают помощь на отправку, и, конечно, люди со всего мира . И принимающая сторона тоже очень помогает. Это очень сложный и трудоёмкий процесс . Но это все компенсируется, когда мы получаем фото и видео из семей. Не в будке и на цепи, а на диване или у моря . Там собака - это член семьи, а тут чаще просто охрана.

Волонтеры говорят, что нужна помощь, чтобы социализировать собаку. Те псы, которые столкнулись с человеческой жестокостью, боятся чужих и просто забиваются в угол. Поэтому мы приглашаем добрых людей приехать погулять с животными, чтобы они привыкали к другим людям, кроме нас.

- Собаки в основном пристраиваются за границу - Калифорния, Бостон, Франция, Мальта, Германия, Швейцария, Канада. Русские волонтеры, живущие за границей и зная наши ужасы и отношение к бездомным животным, помогают их пристраивать у себя. За что им огромное спасибо, - рассказали «КП-Волгоград» в фонде.

Напомним, сам фонд «Твори добро» основан три года назад. У его создателей много планов на будущее: открыть приют для животных и центр реабилитации для волгоградских детей-инвалидов.

Территориально он находится в Красноармейском районе. Волонтеры мечтают, что когда-то они смогут в своюм приюте делать массовую льготную стерилизацию, оставлять животных на дальнейшую передержку, лечить тяжелобольных животных с последующей реабилитацией на базе собственной ветеринарной клиники. А особенные детишки смогут насладиться общением с животными. Зоозащитники смогли собрать необходимую сумму на первичные затраты, однако трудностей не поубавилось.

- Официально приют еще не открыт. Но на данный момент более 250 животных на нашем попечении. Воды, канализации и отопления пока у нас нет. Забора тоже. К сожалению, реклама о нашем приюте дает обратный эффект. Помощи нет, а вот звонков «возьмите или приезжайте» очень много. А нас всего трое! Мы все делаем сами и рук на все не хватает. Просим понимания от волгоградцев, что приют не может принять всех и особенно щенков ввиду вспышек эпидемии, - комментирует ситуацию Наталья. А вот от волонтерской помощи в этом необычном приюте не откажутся.

Кстати, вот еще трое «бородатиков» на пристройство – Пати, Тутси и Емеля. Разбирайте!

Пати, Тутси и Емеля пока в Волгограде. Вы можете забрать их себе! Фото предоставлено волонтерами фонда "Твори добро".

Если вы хотите и можете помочь, а в таком большом деле никакая помощь лишней не будет, звоните в редакцию «Комсомольской правды в Волгограде» по телефону: 8(8442) 91-94-63.

КСТАТИ

Именно волонтеры фонда «Твори добро» подарили нам много поводов написать добрые истории. Почитайте о корнише Алексе, который летает на итальянские курорты, кошечке Беляне, у которой свой дворик в Финляндии и статном коте Леффе, переехавшем в Израиль.