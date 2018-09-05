Бросайте все! Приезжайте в Урюпинск!

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-05T10:33:56+03:00

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- Приветствую вас из столицы российской провинции. Именно так мы себя назвали, и это не просто модный лозунг - это прежде всего наша объединяющая идея и обязанность - изучать, развивать и продвигать наш город.

Самый главный ресурс - это жители, это наша ценность и наш движок, которые сумели превратить провинциальную закомплексованность и анекдотичность в предмет гордости.

изюминка Урюпинска - памятник козе. Фото: ГДУ

Мы очень любим свой город, мы верим в его будущее, мы не привыкли лениться, мы готовы делать все, чтобы Урюпинск стал самым лучшим на земле.

Для нас, урюпинцев, 2018 год особенный, он юбилейный. 400 лет - серьезная дата, сумевшая превратить казачью столицу в настоящую столицу российской провинции.

Приглашаем вас разделить с нами праздник!

Элла ЧЕРМАШЕНЦЕВА, глава города Урюпинска.

Элла Чермашенцева. Фото: ГДУ

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