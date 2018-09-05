Бросайте все! Приезжайте в Урюпинск!
- Приветствую вас из столицы российской провинции. Именно так мы себя назвали, и это не просто модный лозунг - это прежде всего наша объединяющая идея и обязанность - изучать, развивать и продвигать наш город.
Самый главный ресурс - это жители, это наша ценность и наш движок, которые сумели превратить провинциальную закомплексованность и анекдотичность в предмет гордости.
изюминка Урюпинска - памятник козе. Фото: ГДУ
Мы очень любим свой город, мы верим в его будущее, мы не привыкли лениться, мы готовы делать все, чтобы Урюпинск стал самым лучшим на земле.
Для нас, урюпинцев, 2018 год особенный, он юбилейный. 400 лет - серьезная дата, сумевшая превратить казачью столицу в настоящую столицу российской провинции.
Приглашаем вас разделить с нами праздник!
Элла ЧЕРМАШЕНЦЕВА, глава города Урюпинска.
Элла Чермашенцева. Фото: ГДУ
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