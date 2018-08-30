Программа праздника на День города в Урюпинске 2018: пуховые кружева, козье шоу, Пелагея, Газманов, «Фабрика» и салют

СЕГОДНЯ 19:42 2018-08-30T19:44:03+03:00

Как отметит 400-летие столица Российской Провинции. Программа мероприятий 14, 15 и 16 сентября 2018 в День города в Урюпинске [расписание дня города]

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Бросьте все! Приезжайте в Урюпинск! Столица российской провинции в 2018 году отмечает свое 400-летие. Праздник будет ярким, масштабным, запоминающимся и продлится три дня - 14, 15 и 16 сентября 2018. В программе мероприятий на День города Урюпинска 2018 - выставка знаменитых на весь мир вязаных пуховых изделий, дефиле пуховых козочек и козьи бега, концерт донских казаков и Царицынской оперы. Приедет на праздник в Урюпинск и целая россыпь звезд российской величины. Хедлайнерами гала-концерта 16 сентября 2018 станут Пелагея, группа «Фабрика», Олег Газманов и группа «Эскадрон». Звезды будут зажигать целых два часа, а в 22.00 начнется салют.

В городском парке Урюпинска ко Дню города 14 сентября 2018 в 12.00 откроется выставка кинетических скульптур «Слет футбольных мячей», здесь же пройдут мастер-классы. В 13.00 14 сентября стартует исторический квест в сквере Комсомола (пр. Ленина, 50). Вечер 14 сентября посвятят песням и танцам донских казаков. Концерт ансамбля имени Квасова из Ростова-на-Дону выйдет на сцену на площади Ленина в 18.00.

В субботу, 15 сентября 2018 главные события Дня города в Урюпинске развернутся на площади Ленина. В 10.00 начнется конкурс «Хоперская мастерица – 2018». Здесь покажут невероятной красоты изделия из пуха, устроят дефиле, мастер-классы и ярмарку. В 10.30 стартует настоящее козье шоу. Урюпинские кормилицы будут бороться за звание «Мисс козочка - 2018», выйдут на «Козьи бега». Также для гостей подготовили развлекательную программу и мастер-классы.

15 сентября в 12.00 в Урюпинске торжественно и по-театральному ярко откроют новый центр «Юбилейный» (ул. Красноармейская, 9). В 14.30 здесь пройдет торжественный прием губернатора.

В 19.00 15 сентября 2018 на площади Ленина в Урюпинске лучшие номера покажут солисты Царицынской оперы.

На площади Ленина 16 сентября в 10.00 покажут театрализованное представление с экскурсом в прошлое Урюпинска. В 10.00 начнется и городской фестиваль подсолнуха. В программе праздника в День города Урюпинска - выставка мастеров, шоу подсолнухов, игры и забавы, конкурс карнавальных костюмов, веселые старты. В 11.00 на проспекте Ленина откроются выставка цветов, вернисаж и шахматный турнир, в розарии разместится поющий курень. На площади Ленина гостей ждет «Шкатулка чудес» - здесь покажут редкие и старинные коллекции. В городском парке развлечения ждут малышей, а в 12.00 здесь же пройдет фестиваль домашних животных. В сквер имени Ленина с 11.00 приглашают любителей сладостей на фестиваль «Урюпинский обжорка». А на Фонтанной площади устроят концерт музыканты-любители.

А 16 сентября 2018 в 19.00 начнется грандиозный концерт звезд к 400-летию Урюпинска с участием Пелагеи, Олега Газманова и группы «Фабрика». инальным аккордом на День города в Урюпинске станет красочный салют – начало в 22.00.