На «Тракторе» будет тренироваться не только «Ротор», но и жители района

СЕГОДНЯ 13:54 2018-08-14T13:58:32+03:00

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О реконструкции стадиона «Трактор» в Волгограде говорят не один десяток лет. Только пока что он всё сильнее разрушается. Во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал на стадион, чтобы обсудить новый проект реконструкции, который подготовил спорткомитет. Но сходу раскритиковал красивые картинки и попросил сделать новый проект.

- Зачем вы мне опять говорите про административное здание? Не будет этого. Здесь нужны площадки. Это очень густонаселенный район. Этот объект должен использоваться не столько для профессионального спорта, сколько для прогулок, отдыха и оздоровления жителей, - практически на пальцах объяснил чиновникам Бочаров. – У нас в этом районе площадок - раз, два и обчелся. Все, пришло время «Ротора». Это единственное спортивное ядро. Сейчас здесь все в аварийном состоянии и подлежит сносу. Наша задача вместе с городом продумать такой проект, чтобы жители Тракторозаводского района имели возможность тут заниматься. А не сделать очередной объект для маленькой части профессиональных спортсменов. Да, им нужно тренироваться, но это будет дополнением. Нужно спроектировать большое количество разных зон.

Так что пока реконструкция «Трактора» снова откладывается. В новом проекте спорткомитет должен будет продумать, как сделать стадион функциональным и уместить здесь профессиональные команды и жителей, желающих погонять мяч или заняться скандинавской ходьбой.

ВМЕСТО РЫНКА – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Еще одна проблема, которая не дает приступить к сносу стадиона – Тракторный рынок.

- В каком он состоянии – мы все видим, говорит Бочаров. – С одной стороны, нам нужны торговые площади, где бы люди покупали необходимые им товары. С другой стороны, это должно быть в рамках действующего законодательства и отвечать требованиям безопасности, прежде всего пожарной и санитарно-эпидемиологической. Исторически это была территория стадиона, пока несколько лет назад определенные руководители не раздали эти объекты себе или своим товарищам. Часть объектов узаконена, часть снесена. Пока мы со всем этим не разберемся, мы здесь строить не будем.

Сохранить площади можно, построив здесь торговый центр. Это и имеют ввиду чиновники. Только вот при переходе со стихийного рынка в крупный магазин торговцам придется очень потратиться на аренду.

Бочаров поручил создать рабочую группу, которая бы занялась стадионом «Трактор» и рынком. В нее войдут и местные жители, и предприниматели, и спортивное сообщество. Им предстоит вместе решить, что делать с прилегающей территорией. Сегодня власти готовы передать «Трактор» инвестору, который сможет построить здесь торгово-развлекательную площадку с парковками, но при этом обязуется сделать еще и новый стадион для жителей.

Кстати, еще в мае администрация города заявляла, что уже есть инвестор, готовый вложить в «Трактор» и ТРЦ 100 миллионов. Поэтому мэрия озаботилась изменением статуса земельного участка.