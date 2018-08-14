2018-08-14T13:58:32+03:00
Общество

На «Тракторе» будет тренироваться не только «Ротор», но и жители района

Андрей Бочаров не хочет делать объект «для маленькой части профессиональных спортсменов»
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Такой проект Бочарову не понравился.Такой проект Бочарову не понравился.
Изменить размер текста:

О реконструкции стадиона «Трактор» в Волгограде говорят не один десяток лет. Только пока что он всё сильнее разрушается. Во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров приехал на стадион, чтобы обсудить новый проект реконструкции, который подготовил спорткомитет. Но сходу раскритиковал красивые картинки и попросил сделать новый проект.

- Зачем вы мне опять говорите про административное здание? Не будет этого. Здесь нужны площадки. Это очень густонаселенный район. Этот объект должен использоваться не столько для профессионального спорта, сколько для прогулок, отдыха и оздоровления жителей, - практически на пальцах объяснил чиновникам Бочаров. – У нас в этом районе площадок - раз, два и обчелся. Все, пришло время «Ротора». Это единственное спортивное ядро. Сейчас здесь все в аварийном состоянии и подлежит сносу. Наша задача вместе с городом продумать такой проект, чтобы жители Тракторозаводского района имели возможность тут заниматься. А не сделать очередной объект для маленькой части профессиональных спортсменов. Да, им нужно тренироваться, но это будет дополнением. Нужно спроектировать большое количество разных зон.

Так что пока реконструкция «Трактора» снова откладывается. В новом проекте спорткомитет должен будет продумать, как сделать стадион функциональным и уместить здесь профессиональные команды и жителей, желающих погонять мяч или заняться скандинавской ходьбой.

ВМЕСТО РЫНКА – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Еще одна проблема, которая не дает приступить к сносу стадиона – Тракторный рынок.

- В каком он состоянии – мы все видим, говорит Бочаров. – С одной стороны, нам нужны торговые площади, где бы люди покупали необходимые им товары. С другой стороны, это должно быть в рамках действующего законодательства и отвечать требованиям безопасности, прежде всего пожарной и санитарно-эпидемиологической. Исторически это была территория стадиона, пока несколько лет назад определенные руководители не раздали эти объекты себе или своим товарищам. Часть объектов узаконена, часть снесена. Пока мы со всем этим не разберемся, мы здесь строить не будем.

Сохранить площади можно, построив здесь торговый центр. Это и имеют ввиду чиновники. Только вот при переходе со стихийного рынка в крупный магазин торговцам придется очень потратиться на аренду.

Бочаров поручил создать рабочую группу, которая бы занялась стадионом «Трактор» и рынком. В нее войдут и местные жители, и предприниматели, и спортивное сообщество. Им предстоит вместе решить, что делать с прилегающей территорией. Сегодня власти готовы передать «Трактор» инвестору, который сможет построить здесь торгово-развлекательную площадку с парковками, но при этом обязуется сделать еще и новый стадион для жителей.

Кстати, еще в мае администрация города заявляла, что уже есть инвестор, готовый вложить в «Трактор» и ТРЦ 100 миллионов. Поэтому мэрия озаботилась изменением статуса земельного участка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Экспедиция «КП» по Волге: Пирамиды позора и стерлядь с божьей помощью
Журналисты «Комсомолки» Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов, отправившись на надувной лодке по великой русской реке, добрались до Самары, зарубили на Грушинский фестиваль и … тут их пути разошлись [фото, видео]
Новости 24
Волгоградские битбоксеры смогут выступить на одной сцене с Вахтангом
В овощах из нелегальных волгоградских теплиц не нашли нитратов
Соцзащита незаконно отказала волгоградке в пособии на малыша
В Кировском районе Волгограда уберут незаконный рынок
Астраханка отбила мужа от приставшего к нему хулигана-рецидивиста
На северном въезде в Волгоград полностью заменили асфальт и частично бордюры
18-летний волгоградец на Mitsubishi ASX сбил байкера на Нулевой Продольной
Под Волгоградом суд решит, отправят ли Рената Булатова в СИЗО на время расследования
Врачи Волгоградской области обсудят, что делать с лихорадкой Западного Нила
Танкисты под Волгоградом расстреляли колонны условного противника
На Эльбрусе спасатели приостановили поиски пропавшего волгоградца
Волгоградец через суд добился права на альтернативную службу
На ремонте волгоградских дорог чиновники сэкономили 150 миллионов
В волгоградскую колонию вместе с трубами привезли сотовые телефоны
Волгоградка завоевала «золото» на «WorldSkills Russia»
На дачах в Красноармейском районе пропал пожилой мужчина
Волгоградскому экс-гаишнику грозит восемь лет за торговлю «правами»
В Волгограде самые дешевые в ЮФО картофель, помидоры и бананы
В Астрахани задержали двух автоворов-неудачников
Почти двести волгоградских чиновников скрыли 30 миллионов рублей доходов
У предпринимателя из Урюпинска отобрали сигареты неизвестного происхождения
Предприниматель из Ростова получил 6,5 лет колонии за взятку волгоградскому полицейскому