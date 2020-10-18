Мне нужно переспать и принять решение для себя: после очередного проигрыша Александр Хацкевич задумался об отставке

Александр Хацкевич может покинуть "Ротор". Фото: СК "Ротор"

«Ротор» в 11-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:2 дома проиграл «Тамбову». Волгоградская команда продолжает быть единственной, кому не удалось добыть победу в текущем сезоне. После матча фанаты сине-голубых были крайне недовольны результатом и турнирным положением команды. А главный тренер Александр Хацкевич задумался об отставке, о чем заявил на пресс-конференции.

БУДЕТ ЛИ ОТСТАВКА?

- Мне нужно переспать и принять для себя дальнейшее решение. Я так и сказал ребятам, - откровенно заявил белорусский специалист после поражения от «Тамбова».

После завершения матча фанаты начали высказывать свое недовольство. К сектору подошли игроки во главе с капитаном команды Азатом Байрыевым. Болельщики требовали на разговор Хацкевича и гендиректора клуба Андрея Рекечинского. Фанаты их так и не дождались.

- Знаете, эмоции у меня негативные, - отметил наставник «Ротора». Я могу предъявлять претензии только к себе, критиковать ребят я не могу. Идти и выслушивать какие-то требования… Надо внутри команды находиться, чтобы аргументировано те же болельщики могли что-то предъявить ко мне и к футболистам. Я хочу поблагодарить болельщиков, на протяжении всех игр они поддерживают команду дома и на выезде. Понятно, что терпение когда-то заканчивается. Хочется в первую очередь побед.

- Есть ли поддержка со стороны руководства клуба и ощущаете ли ее?

- Люди работают и понимают, в какой ситуации мы оказались. Два месяца прошло, не может команда премьер-лиги комплектоваться на протяжении 11-ти туров. Понятно, что мы подошли неукомплектованными. Сейчас команда начала собираться. На самом деле ситуация с ковидом очень тяжелая. Некоторые из игроков по две недели ничего не делал, кто-то даже больше. И за 10 дней подготовиться – такого не бывает. Надо терпеть. Я должен для себя определиться: или мы идем дальше, или уступаем дорогу.

«НАЧАЛО БЫЛО ВЕЛИКОЛЕПНЫМ»

Волгоградская команда старалась много играть в атаку, чего с ней не было в текущем сезоне РПЛ. В первом тайме Александр Хацкевич остался доволен действиями своих подопечных. А после перерыва, по его словам, у сине-голубых закончились силы.

- Начало, на самом деле, было великолепным. О чем мы договаривались, ребята выполняли. Наверное, не хватило немного удачи, где-то здорово сыграл вратарь «Тамбова». В моменте с пенальти опыт взял верх над молодостью. Но после этого не надо останавливаться. В перерыве мы говорили, что должна быть такая же агрессия во втором тайме. Но мы понимали, что функционально 90 минут команда не выдержит. Может быть, надо было более грамотней тактически сыграть, где-то закрыться, сыграть на быстром переходе из обороны в атаку. Н соперник не прессинговал, быстро отходил назад. Во втором тайме было преимущество, но индивидуальные ошибки привели к взятие наших ворот. Но команда не останавливалась, что могла, то она из себя выжимала. К ребятам претензий нет.

После поражения от «Сочи» рулевой сине-голубых заявил, что «Ротору» нужно меняться ментально. Футболисты должны быть уверенны в своих силах, чтобы играть более агрессивно. Наконец-то слова наставника были услышаны игроками?

- Сейчас наконец-то такой подбор футболистов у нас в атаке. Давиташвили, Фламарион и Муллин дают скорость. Жигулев достаточно креативный футболист. Пока были силы, пока был бензин, на котором ноги бежали, все получалось. Как только упала функция, сразу пошли технические ошибки, которые не позволяли нам во втором тайме быстрее переходить из обороны в атаку.

Одним из ключевых эпизодов матча – нереализованный «Ротором» пенальти в первом тайме. Давиташвили не смог переиграть Рыжикова, который в два раза старше своего оппонента. Зурико – 19 лет, а голкиперу «Тамбова» уже 40. Александр Хацкевич

- У нас расписано, кто участвует на стандартных положениях. По пенальти было два варианта бьющих. На этот раз пробил Зурико.

- Заменив Макарова и Давиташвили и выпустив вместо них Песегова и Микелтадзе, вы рассчитывали, что это позволит освежить игру команды в концовке встречи?

- Видно было, что Зурико уже остановился. Мы выпустили на эту позицию более свежего Микелтадзе. При каждой замене мы надеемся, что она усилит.