«Надо меняться ментально»: тренер «Ротора» о том, что нужно для побед

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» потерпел третье поражение в Российской премьер-лиге. В 4-м туре чемпионата волгоградцы на своем поле уступили «Сочи» со счетом 1:2 и продолжают занимать последнее место в турнирной таблице. Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич отметил, что первый тайм матча у его подопечных не получился. А после перерыва игра была лучше.

«НЕ ХВАТИЛО СЕДРИКА ГОГУА»

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»

- Первый тайм не получился ни в обороне, ни в атаке. Конечно, график игр тяжелый. И кто-то из футболистов не готов к нему. Мы спокойно поговорили после матча с ребятами по этому поводу. Но второй тайм показал, что есть силы, возможности, желание, страсть у команды. Тогда почему первый тайм такой? Разберем эту игру. «Сочи» использовал стандартные положения, которые и повлияли на итоговый результат.

- «Ротор» пропустил от «Сочи» 2 гола со стандартов. Это стечение обстоятельств или закономерность?

- Стандарты играют большую роль. Наверное, нам не хватило Седрика Гогуа, который отбывал дисквалификацию. Он в данный момент в нашей команде при стандартах особенно у наших ворот снимает 70-80% мячей. Первый мяч от «Сочи» пропустили не с прямого стандартного положения, там было доигровка момента. Мы не отработали в зоне подбора. Второй пропущенный мяч я не пересматривал. Там проиграли позицию, нас продавили.

- Неплохие впечатления оставил вышедший на поле новичок команды Зурико Давиташвили. Как вы оцените его игру и других новичков «Ротора»? И ждать кого-то из них в старте в матче со «Спартаком»?

- Видно, что Давиташвили в хорошем состоянии, потому что он был в обойме «Рубина», выходил и в основном составе казанцев, и на замены. Его выход на поле добавил агрессии и остроты у ворот «Сочи». Что касается других новичков, Патрисио Матрикарди осваивается, сказывается еще другой часовой пояс. Еще он целый месяц не тренировался. Ему нужно время, чтобы функциональная подготовка была на хорошем уровне. Бека Микелтадзе пропустил 10 дней. Видно, что еще нет игрового тонуса. Но мы надеемся на него, потому что он креативный футболист. Соломон Кверквелия не смог принять участия в матче по медицинским показаниям. Кого ждать в игре со «Спартаком»? Сначала нужно восстановиться, посмотреть, кто в каком функциональном и психологическом состоянии.

ФУТБОЛИСТЫ «РОТОРА» ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ МЕНТАЛЬНО

В условиях ограничений из-за коронавируса на матче Ротор - Сочи был аншлаг Фото: Эдуард Пальгунов

- Почему вы приняли решение сделать замену в первом тайме, убрав Евгения Песегова и выпустив Зурико Давиташвили?

- Женя тяжело вошел в игру. Было достаточное количество брака. Мы хотели агрессивнее накрывать Цаллагова и Нобоа в середине поля. А этого не было. Песегов не успевал и накрыть, и завязать игру в центре поля. Потому что первый тайм мы вообще действовали без мяча. За счет его замены на Давиташвили мы просто хотели усилить нашу игру.

- А чем была вызвана замена Антона Пискунова? Он покинул поле после полученного повреждения. Но уходя, показывал, что может продолжить игру.

- У него были мышечные спазмы. Зачем доводить до того, чтобы он получил травму.

- В каких игровых компонентах «Ротору» нужно прибавить прямо сейчас, чтобы начать набирать очки и играть первым номером?

- Не сказал бы, что проблема в игровых моментах. Ребята выкладываются на все 100% и показывают свой уровень мастерства. В первую очередь надо изменить ментальность. Надо выходить с верой в себя и своих партнеров и играть так, как во втором тайме.