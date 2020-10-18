«Тренер, выходи!»: фанаты Ротора устроили скандал на стадионе после поражения Тамбову

Полчаса фанаты не покидали трибуны, требуя встречи с руководством Ротора. Не дождались. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Проигрыш «Тамбову» стал последней каплей для болельщиков «Ротора». Фанаты многое прощали сине-голубым, входили в их положение, поддерживали изо всех сил. Но сегодня, 18 октября, они сорвались. Поражение аутсайдеру турнира, да еще и на домашней арене, да еще и такое позорное (уступить со счетом 0:2, не забив пенальти и мяч в пустые ворота) – такого волгоградцы уже простить не смогли. После окончания матча фансектор остался на стадионе, требуя встречи с главным наставником «Ротора» Александром Хацкевичем и гендиректором клуба Александром Рекечинским.

«Тренера! Выходи на разговор!» - скандировали ультрас.

«Руководство в отставку!» - доносилось в другого края фансектора.

Они прождали больше получаса. Но никто к ним так на разговор и не вышел.

Все свое негодование фанаты вылили в соцсети: «Это провал!», «Очередное фиаско! Сколько еще терпеть?!», «Жду новость об отставке тренерского штаба!», «Снимайтесь с чемпионата, разгоняйте команду, лучше пусть эти деньги пойдут на лечение детей»… И все в таком духе

Судя по всему, этот матч станет переломным в «роторовской» карьере в РПЛ.