Мэрия Волгограда повторно объявила аукцион на ремонт скоростной ветки трамвая

К 2024-му году скоростную ветку трамвая планируют не просто обновить, а построить новую. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрии Волгограда пришлось повторно объявлять тендер на комплексную реконструкцию скоростной ветки трамвая. На первый аукцион не было подано ни одной заявки: сумму 1,3 миллиарда рублей, видимо, посчитали недостаточной для того объема работ, который указан в проекте. Поэтому чиновники приняли решение разделить объем работ на две части и выставить их на аукцион по отдельности.

23 сентября на сайте Госзакупок появилось два лота: первый – на реконструкцию контактной сети (на эти работы выделили почти 480 миллионов рублей); второй – на капремонт путей скоростной сетки трамвая (на 1 миллиард рублей).

- Удорожание связано с тем, что мы заложили инфляцию, так как проект рассчитан на четыре года. Кроме того, цена выросла из-за разделения работ. Но в ходе аукциона изначальная сумма контракта может снижена, -пояснили "КП-Волгоград" в мэрии.

Напомним, что речь идет о полном обновлении участка трамвайного полотна, где идет СТ – а это свыше 20 километров пути.

- Проектом предусмотрен отказ от шпал в их классическом понимании и укладка рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения. Это позволит увеличить скорость движения трамваев и сделать его ход более плавным, - отмечают в администрации Волгограда.

В проекте также заложена модернизация всех линий переездов на этой скоросткой ветке, полная замена контактной сети, установка новых остановочных павильонов, а еще реконструкция системы водоотведения (в том числе замена насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе). Кроме того, запланировано обустройство шумозащитного покрытия путей. Завершить реконструкцию должны к 2024 году.

- В дальнейших планах у города: обновить все подземные станции скоростного трамвая, в том числе заменить все эскалаторы, построить две новые ветки (продлить скоростной трамвай до Спартановки и обычный – по улице Электролесовской до Кировского района) и купить порядка 70-ти новых односекционных вагонов для использования на наземных линиях трамвая, - приоткрывают завесу в мэрии Волгограда.