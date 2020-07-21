Мишустин поручил выделить Волгограду 300 миллионов рублей на обновление скоростного трамвая

О том, что в Волгограде планируют полностью модернизировать ветку скоростного трамвая, говорят не первый год. Сегодня обещания стали на шаг ближе. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину поддержать проект и выделить первый транш в размере 300 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на реализацию первого этапа модернизации скоростного трамвая в Волгограде.

Хорошую новость сообщил на своей страничке в инстаграме депутат Госдумы Вячеслав Володин. Это он ходатайствовал о выделении средств на эти цели Волгограду и Саратову.

«В настоящее время состояние трамвайных линий и подвижного состава в указанных городах оценивается, как неудовлетворительное. В целях модернизации в этих городах планируется реализация пилотного проекта «Скоростной трамвай». Уже подготовлены проекты, которые получили положительные заключения госэкспертизы. Стоимость проведения работ в Волгограде – 2 миллиарда 238 миллионов рублей», - сказано в письме, который Володин направлял премьер-министру,

Далее в этом письме сказано, что деньги пойдут в Волгограде на модернизацию пяти тяговых подстанций. В результате чего интервал движения между трамваями сократится до 3 минут, а скорость его вырастет с 21,6 до 26-ти километров в час. Пассажиропоток при этом обещают, что увеличится с 7,3 миллионов до 30 миллионов человек. На первый этап Володин попросил выделить Саратову и Волгограду по 300 миллионов рублей.

«Прошу поддержать!» - поставил свою резолюцию на письме депутата Госдумы Михаил Мишустин.

Дело пошло.