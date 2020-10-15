Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 октября: умерли еще трое, итого 170 смертей

Коронавирус пошел в массы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С каждым днем обстановка с коронавирусом становится все сложнее. К середине октября диагноз COVID-19 в Волгоградской области подтвердили уже у 17 тысяч 291 человека. За последние сутки к 15 октября этот список пополнился на 167 волгоградцев. А в смертельном списке уже 170 человек: плюс три за минувшие сутки. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 15 октября 2020 года.

Ковид бьет рекорды и, похоже, пока останавливаться не собирается. Инфографика Яндекса.

По данным, которые «КП-Волгоград» предоставляют в ИЦК, всплеск коронавирусной инфекции наблюдается на всей территории России. Уже которые сутки цифры бьют рекорды: сегодня подтвердили COVID-19 у 13 754 россиян в 85 регионах страны. Но в Волгоградской области ситуация одна из самых напряженных, наш регион по-прежнему входит в "двадцатку" самых опасных. Сегодня, 15 октября мы занимает 17-ю строчку этого "рейтинга".

В региональном оперштабе уточняют, на сегодняшний день в больницах с подозрением на COVID-19 находятся еще 5104 пациента. На лечении с подтвержденным коронавирусом — 2159 человек, в том числе 423 ребенка.

Обстановка напряженная с ковидом во всем ЮФО. Фото ИЦК.

Одно радует, что у четверти зараженных в стране (24,9%) болезнь протекает без клинических проявлений. Но, к сожалению, сегодня увеличилось и число тяжелых пациентов. Растет и количество умерших. Всего в России за последние сутки умерло от коронавируса 286 человек. Из них трое - жители Волгоградской области.

Напомним, что в Волгогррадской области оперативно наращивают коечный фонд - под ковидные госпитали перепрофилировали уже большую часть больниц Волгограда. К сожалению, очень не хватает медиков - многие из них болеют, а умерло с начала пандемии уже 23 волгоградских медработника. Сейчас первым из них в добровольном порядке начали делать вакцины от коронавируса. Но пока вакцинация проходить только в тестовом режиме, а люди болеют массово.