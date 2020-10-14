Коронавирус унес жизни 23 медиков в Волгоградской области

Медикам приходится спасать жизни друг друга Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус никого не щадит на своем пути. Ему без разницы, кого заражать. Под особым ударом COVID-19 находятся врачи, медсестры, фельдшеры – все сотрудники системы здравоохранения. С начала пандемии коронавирусом заболели 1 646 медиков Волгоградской области. Скончались за это время 23 медработника. Об этом на брифинге оперативного штаба рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова.

Только цифра это не окончательная. Коронавирус специалисты подтверждают основной причиной смерти спустя месяц или того больше после гибели. Так, 13 октября от ковида скончалась медсестра клинической больницы №4 Волгограда Валентина Солодовникова. Несколько дней ее родственники искали доноров антиковидной плазмы. Но спасти опытного сотрудники сфера здравоохранения не удалось.

Коронавирус поражает и сотрудников других областей деятельности. Елена Краснова рассказала, что в Волгоградской области за время пандемии заболели 26 человек сферы социального обслуживания населения.