Под ковид в Волгоградской области отдадут еще несколько больниц

В ноябре в Волжском обещают открыть новую инфекционную больницу. Фото: АВО

Хотя в официальной статистике по заразившимся коронавирусом фиксируют более полутора сотен случаев в день, в ковидные госпитали Волгоградской области за сутки поступает около четырех сотен новых пациентов с пневмониями. В больницах занято уже почти 4,8 тысячи коек. В ближайшие дни под ковид перепрофилируют еще несколько больниц, число инфекционных коек доведут до 7419.

Как рассказал на брифинге председатель облздрава Анатолий Себелев, со 2 октября под госпитали отдали 2159 мест в стационарах. На этой неделе на инфекцию начали работать больницы №7, №15, №16, Светлоярская ЦРБ. Всего в распоряжении медиков 6086 коек. В ближайшие дни под коронавирус уйдут больница Фишера в Волжском, Калачевская ЦРБ, корпуса в Палласовской и Фроловской центральных районных больницах, и еще часть больницы №15 Волгограда.

- Коечная емкость увеличивается практически еженедельно, соответственно, мы успеваем за количеством госпитализируемых в стационары. Здесь абсолютно скрывать нечего, - отмечает Себелев. - Есть дальнейший план, но он подлежит проработке и утверждению.

Перевести стационары на другой профиль не так просто и довольно дорого. На перепрофилирование больниц на этой неделе из бюджета Волгоградской области выделили порядка 500 миллионов рублей. Средства пошли на приобретение кислородных концентраторов, разводку, емкости для кислорода, рециркуляторы воздуха, подготовку санпропускников и так далее. При этом все делается в кратчайшие сроки.

Как подчеркнул на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров, по числу инфекционных коек регион уже в два раза превысил установленные Минздравом РФ показатели.

Оставшиеся больницы за счет сокращения планового приема больных, по мнению облздрава, должны справляться с наплывом нековидных пациентов. В обычном режиме работают сегодня больница №25, кардиоцентр, клиника №1 ВолгГМУ, ФМБА, железнодорожная больница. В случае изменения ситуации, отданные под коронавирус стационары будут перепрофилировать обратно.

Пока же количество обращений в скорую помощь по сравнению с летом, когда было около 900 вызовов в сутки, выросло в три раза. Сейчас звонков около трех тысяч в день. Плюс в поликлинику ежедневно поступает порядка 900 обращений с ОРВИ. Все это данные только по Волгограду.