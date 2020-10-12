«Обращайтесь к врачам строго по необходимости»: губернатор призвал волгоградцев не допустить взрыва COVID-19

Фото администрации ВО.

Случилось то, чего так опасались власти еще весной: коронавирус пошел в массы и в больницы устремились потоки ковидных пациентов. Сегодня, 12 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров еженедельное оперативное совещание вновь посвятил борьбе с COVID-19. Он признает, что обстановка с коронавирусом в регионе сложная, но при этом уверяет, что ситуация под контролем.

- С начала года уже зафиксировано 16,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией и 25 тысяч с внебольничными пневмониями. Растет и число тяжелых случаев, что снижает скорость оборачиваемости коечного фонда в инфекционных госпиталях. И если мы все не начнем строго соблюдать все требования безопасности, такая динамика сохранится и дальше. У нас уже врачи едва справляются, поэтому прошу вас в лечебные заведения строго по необходимости, уважать решения врачей по выбору формы и тактики лечения. Нам всем необходимо корректно относиться друг к другу, - призвал глава региона.

И еще раз призвал всех соблюдать предписания Роспотребнадзора. А чтобы просьбы доходили доходчивее до волгоградцев, губернатор поручил активизировать работу по пресечению нарушений. Так что штрафовать будут нещадно.

- Нам бы очень не хотелось возврата к весенним крайним мерам. Поэтому наша с вами задача – не допустить взрывного роста заболеваемости, и продержаться до массовой вакцинации, - акцентировал Бочаров.

Кстати, сегодня, 12 октября, первым в Волгограде добровольцам сделают вакцину от COVID-19. На сегодняшний день в области имеется 142 дозы.