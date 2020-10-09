В Волгограде ради дороги по Электролесовской снесут 7 домов и ангар

Дорога по улице Электролесовской должна соединить Советский и Кировский районы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Департамент муниципального имущества администрации Волгограда 8 октября опубликовал сообщение о том, что муниципалитет готовится изъять 14 земельных участков у частных лиц в Кировском районе. Эту землю город будет выкупать для продолжения строительства дороги по улице Электролесовской.

На втором этапе дорогу продлят от ТРЦ "Акварель" до улицы Кирова. Фото с сайта администрации Волгограда.

Напомним, Электролесовскую планируют сделать полноценным дублером Второй Продольной магистрали. По плану она должна соединить центр и южную часть города. В 2019 году приступили к строительству первого этапа – участка от Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель». На данный момент эта дорога почти готова. Власти обещали сдать ее в ноябре этого года. Теперь переходят ко второму этапу. Но, если при строительстве первого участка сложности возникли только с переносом коммуникаций, то второй участок дороги упирается в частный сектор. На пути дороги сейчас стоят жилые дома и производственные помещения. А в общей сложности 14 частных земельных участков. Речь идет об участках, расположенных на улице Лесомелиоративная (№ 212, 213, 214, 220, 221, 222, 226 и 227) и пять участков по улице Никитина.

На пути дороги оказались 14 частных участков и 7 жилых домов. Фото с сайта администрации Волгограда

На улице Никитина расположен только ангар арочного типа, остальные участки пустые. А вот на улице Лесомелиоративная под снос пойдут семь жилых домов. С собственниками вероятнее всего власти будут договариваться в индивидуальном порядке. Пока чиновники только информируют владельцев о планируемом изъятии у них земли.