Улицу Электролесовскую продлят до Акварели: новая дорога в Волгограде обойдется в 183 миллиона рублей

В Волгограде приступают к воплощению еще одной давней мечты горожан - продлить дорогу по улице Электролесовской - в Кировский район. Вчера волгоградцы стали на один шаг к этой мечте ближе: на сайте госзакупок объявили аукцион на выполнение работ по строительству дороги, которая пройдет от улицы Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Стоимость лота - 183 475 738 рублей. Деньги на реализацию этого проекта Волгограду выделяют из федерального бюджета.

Участок дороги на Второй продольной магистрали у «Акварели» можно смело назвать самым напряженным в Волгограде. Пробка здесь исчезает только ночью, а аварии фиксируют практически ежедневно. А все потому, что это единственная транспортная артерия, которая соединяет южную часть города с центром. Поэтому разговоры о дублирующей дороге, которая бы разгрузила поток машин на данном участке, велись давно. Вот только дальше слов и обещаний дело не двигалось. И вдруг такая новость.

- Это будет новая четырехполосная магистраль, протяженностью более километра, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Естественно, строительство такого объекта - дело не быстрое. Проект рассчитан на несколько лет.

Новая дорога разгрузит поток транспорта у Акварели. Фото карты Яндекса.

- Первым делом подрядной организации, которая выиграет этот конкурс, предстоит провести огромную работу по выносу сетей = электроснабжения, переустройство газопровода, проложить новые сети ливневой канализации, а также разровнять территорию и сформировать земляную насыпь для будущей трассы, - говорят в администрации.

Часть этих работ должны сделать уже в этом - 2019 - году. Естественно, «под нож» на этом участке попадут лесные насаждения. Всего, как следует из документации, представленной на сайте госзакупок, спилят 3683 дерева. Если верить исследованиям специальной комиссии, половина этих насаждений - сухостойные, состояние остальных - неудовлетворительное, средний возраст деревьев (в числе которых груши, яблони, клен, ясень, акации и тополя) - 25-30 лет.

После этого перенесут канализационные сети и линии электроснабжения, разберут существующее там дорожное покрытие и засыплют котлован. Это должны закончить к ноябрю 2019-го.

Основные же работы будут идти в 2020-2022 годах.

- На этот период запланировано возведение земляного основания, устройство водоотвода, формирование и укладка дорожного полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры, - сообщают в администрации Волгограда.

Требования, к слову, к работам предъявляют высокие: гарантии требуют на срок от 4 до 8 лет. И следить власти обещают тщательно.

Напомним, что сегодня в Волгограде уже строят несколько абсолютно новых дорог - появится полноценная магистраль на месте местного проезда по улице Героев Тулы в Тракторозаводском районе, новая дорога протяженностью свыше 700 метров по улице Курсекова в Советском районе, уже идут работы на улице Пожарского в Кировском, и большой проект - продление дороги по улице Хорошева от бульвара 30-летия Победы до Центра водных видов спорта в Дзержинском районе.