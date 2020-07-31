На Электролесовской обещают асфальт без стыков, никаких велосипедистов под колесами и колодцы вровень с дорогой

Пока автомобилисты неспешно передвигаются по Университетскому проспекту в районе «Акварели», периодически томясь в пробках, чуть ниже к Волге, за торгово-развлекательным комплексом, два асфальтоукладчика и восемь катков ровняют, укатывают, утрамбовывают дымящийся асфальт, чтобы он был гладкий как зеркало. Уже в ноябре откроют движение по новому участку Электролесовской от улицы Автомобилистов с выходом на Университетский проспект за «Акварелью». Чтобы потом не было сюрпризов, на каждом большом этапе на объект приезжают чиновники. В пятницу это сделал мэр города Виталий Лихачев.

На стройплощадке главу города встречали его замы, курирующие дорожно-транспортные вопросы. Вице-мэр Сергей Разумный доложил о том, что для пассажиров, которые приедут в торговый центр на электричке или другом общественном транспорте, продумали все условия, в том числе, если они из категории маломобильных: понижение бордюров, удобные спуски от платформы и прочие моменты. В планах пустить по Электролесовской маршруты общественного транспорта, но конкретно это будут обсуждать ближе к окончанию строительства. Возглавляющий департамент городского хозяйства Виталий Земцов поспешил обрадовать мэра, как вы правильно подумали, сообщением о велодорожках, которые предусмотрели на новой магистрали. К счастью для автомобилистов и пешеходов, велосипедисты не будут мешать их движению. От проезжей части и тротуаров велополосу планируют отделить газоном.

Виталий Земцов поспешил рассказать Виталию Лихачеву о велодорожках.Фото: Екатерина СИМОХИНА

БЕСШОВНАЯ ДОРОГА

Подрядчик на объекте «свой», муниципальный - ДСЭР Советского района. Стараются делать все идеально, потому что потом от ответственности за качество не уйти. И дорогу обслуживать придется самим. Лучше сразу сделать нормально, чем потом переплатить второй раз. Сейчас рабочие укладывают нижний слой асфальтобетона.

- Стараемся уменьшить количество стыковых швов, поэтому работаем в два укладчика и используем большое количество катков. Чем меньше продольных и поперечных швов, тем дольше служит дорога. Это достигается шириной захвата благодаря большому количеству техники, - говорит начальник участка МУП «ДСЭР Советского района» Альберт Вартанян.

Если присмотреться, видно, что дорога с уклоном.

- Это нужно для ливневой канализации, - объясняет Вартанян. - Она работает благодаря устройству продольных и поперечных уклонов. Для того, чтобы как можно меньше вредить экологии, здесь смонтированы ливневые очистные сооружения, и вода попадает сначала в очистные сооружения, и только потом поступает в основной сводный коллектор воды.

Шем шире захвват укладки, тем дольше прослужит дорога.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЦЕЛЫЙ ГОД СОГЛАСОВЫВАЛИ ПЕРЕНОС СЕТЕЙ

Подрядчик построил за время работы много километров дорог, но этот объект считает сложным.

- Здесь очень много подземных коммуникаций, которые нужно было переносить. И здесь мы столкнулись с нашей бюрократией. Куча труб, и на каждую нужна бумага. А у нас еще система монополий существует. Газ – монополисты, связь – монополисты. У нас есть техника, есть грамотный инженерный персонал, и единственные проблемы, - это время, в том числе на согласование всех этих вопросов.

Виталий Лихачев подтверждает: на перенос сетей ушел год.

- Это очень затратно и по времени, и по финансовым ресурсам, потому что все, все переносы за наш счет, - говорит глава города.

Чтобы минимизировать подобного рода проблемы, власти сейчас переделывают проект второй части дороги – той, что соединит Электролесовскую с Кирова.

- Старый проект предполагает изъятие земельных участков и снос капитальных сооружений. Пытаемся подкорректировать проект, чтобы минимально задеть чужие интересы. Чтобы всем было максимально комфортно, - вздыхает Виталий Лихачев. Такая же история сейчас и с капитальной реконструкцией улицы Латошинской. - Проектировщик берет карту, и делает оптимально хорошо для дороги. В итоге на Латошинской у нас под снос попало 60 объектов. Сели все переделывать, переносить, чтобы как можно меньше объектов задеть. Уже до 30 уже сократили. При дальнейшей корректировке хотим еще больше утолкаться, чтобы максимально не задевать интересы частных собственников.

ПОЧЕМУ НА ДОРОГАХ ТОРЧАТ ИЛИ ПРОВАЛИВАЮТСЯ КОЛОДЦЫ, И ГДЕ ЛЮКИ

Прогуливаясь по дороге, Виталий Лихачев радостно замечает – весь асфальт у нашего подрядчика свой. С установки, которую купили в 2017 году. Благодаря чему подрядчик и в качестве и рецептуре смеси уверен, и асфальт всегда под рукой и нужной температуры. Завод находится рядом, в Кировском, и смесь при транспортировке остается практически такой же температуры, какой выходит с завода – около 160 градусов.

- Надо наших ребят еще научить делать крышки люков, - мечтает Лихачев. Сейчас подрядчик смотрит варианты. Металлические крышки больше ставить не хотят – их воруют сразу же.

- Люки должны быть с запорным устройством. Сейчас смотрим варианты, те, что есть в продаже, - говорит Альберт Вартанян. – На другой улице в Советском районе все люки сняли. Зима прошла, весной приехали – ни одного люка нет! Мы живем в такой веселой стране. Сегодня оставил технику здесь - аккумулятор украли.

Еще одна проблема – на многих наших недавно отремонтированных дорогах колодцы ливневок не вровень с дорогой. Они либо торчат, либо проваливаются.

- Знаете, что происходит? Два года назад мое предприятие попросили промерить перспективные дороги - которые будут ремонтироваться в последующих годах. Я прошел с курвиметром, промерил каждый метр, открыл каждый колодец, отдефектовал его. И мне потом досталось в ремонт три улицы, которые лично я сам мерил. Я открыл проектно-сметную документацию, а там все не так. Вот поэтому колодцы проваливаются. Когда юрист пытается рассказать дорожнику, что ему нужно делать на дороге, колодцы будут проваливаться. Ровно до тех пор.

- А здесь не будут?

- А здесь не будут.

Эту часть Электролесовской сдадут к ноябрю. В течение 3-4 дней подрядчик закончит укладку нижнего слоя, через некоторое время начнет укатывать финишный. Но работ и помимо асфальта много: устройство освещения, тротуаров, благоустройство и озеленение, разметка, знаки. В следующем году приступят к строительству следующего участка с выходом на Кирова.