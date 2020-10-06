Елена Исинбаева пожаловалась Владимиру Путину на отсутствие спортивных секций для детей до 6 лет

Фото - скрин видео РТ с заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

Каждый год в начале октября президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в России. Входит в этот совет и наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. В прошлом – 2019 году – она, пользуясь случаем, пожаловалась главе государства на состояние спортшколы в Волгограде, где занимается ее дочь. Сейчас в этом здании заканчивают полномасштабный ремонт. Сегодня, 6 октября, спортсменка подготовила к заседанию Совета целый список просьб. Чтобы ничего не забыть Елена то и дело подглядывала в свою записную книжку. Очень волновалась и немного путалась в словах, но вещи говорила правильные.

СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ ПЕРЕСЧИТАТЬ

Начала с малого – попросила 15 миллионов на цифровизацию студенческого спорта.

- Сегодня нет точных данных о том, сколько студентов вузов и ссузов в России занимаются спортом. Цифры из разных источников сильно разнятся и достоверными их считать нельзя. Чтобы собрать все в единую базу, мы тут подсчитали в Ассоциации студенческого спорта, надо 15 миллионов рублей. Я хотела бы обратиться к вам с просьбой, выделить внебюджетные средства на оцифровку студенческого спорта. Я думаю, можно эти деньги изыскать. А еще мы хотим, чтобы в каждом вузе и ссузе страны появился свой спортклуб. Это позволит развить массовый спорт и вовлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Ведь это ваша, ваша… цель.. нет, ваша задача, наша цель..., - Елена Исинбаева опустила голову и засмущалась от спутанных мыслей и слов, чем вызвала улыбку на лице Владимира Путина, но быстро собралась и, рассмеявшись, продолжила, - в общем, то, что вы сказали делать, мы и делаем.

КАЖДОМУ САДИКУ ПО БАССЕЙНУ

Переведя немного дух от волнения, олимпийская чемпионка сменила тему на детский спорт. Проблемы этой сферы она знает, что называется, изнутри, так как воспитывает сына Добрыню (которому 2,5 года) и 6-летнюю дочь Еву.

- Меня хоть и называют гордостью России, но я никаких должностей не занимаю, зато являюсь мамой двоих детей и на своем опыте столкнулась с проблемой – куда отдать ребенка. В секциях принимают детей только с 6 лет, а малыши от 3 до 6 лет оказываются неохваченными спортом. Да, есть платные секции, но не всем они доступны. Я считаю, надо строить детские сады и школы, чтобы при них уже были и спортплощадки на открытом воздухе, и спортзалы, и бассейны. Вон, как это за границей. У нас огромная страна, у нас есть возможности, есть ресурсы, почему мы не можем себе этого позволить? Давайте это сделаем! – уже почти, как оратор, заговорила Исинбаева, когда вопрос коснулся наболевшего.

Фото - скрин видео РТ с заседания Совета по развитию физкультуры и спорта.

ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ ТРЕНЕРАМ

Еще одна наболевшая тема, которую затронула в своем выступлении волгоградка – низкие зарплаты тренеров.

- У окончивших вузы молодых специалистов есть огромное желание тренировать, но они идут работать в частные школы и дают частные уроки. А все потому, что зарплата у начинающего тренера 15 тысяч рублей. А ему тоже семью кормить нужно. Я считаю, что надо как минимум вдвое сейчас поднять этим молодым специалистам зарплаты, а дальше ввести бонусную систему. А то у нас в жизни все повышается кроме тренерской зарплаты, - выпалила в конце олимпийская чемпионка.

Владимир Путин в процессе спича спортсменки делал себе заметки, но сразу пообещал только найти деньги на цифровизацию.

- По цифровизации студенческого спорта - я сегодня же отмечу это в поручениях по итогу заседания. Тем более, что вы говорите, что на это надо всего-то 15 миллионов? Ну о чем вообще речь, - обнадежил олимпийскую чемпионку президент России.

А это значит, что еще одна просьба Елены Исинбаевой будет исполнена.