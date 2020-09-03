Спортшколу, на которую Исинбаева жаловалась президенту, откроют в ноябре после ремонта

Спортшкола №1 скоро откроется после ремонта Фото: Эдуард Пальгунов

Здание спортивной школы №1 в Ворошиловском районе Волгограда было построено в 1975 году. За эти годы учреждение стало кузницей чемпионов по спортивной гимнастике. Воспитанники завоевывали медали на российских и международных первенствах. Занималась в спортшколе №1 и прославленная Елена Исинбаева, более 10 лет. И стала мастером спорта по спортивной гимнастике, а потом перешла в легкую атлетику и выиграла все, что только можно. Но все вологоградцы об этой школе узнали после того, как Елена Исинбаева во время личной встречи пожаловалась Владимиру Путину: мол, мы, родители, деньги собираем на ремонт, чтобы крыша не рухнула. У Елены в этой спортшколе занимается дочь.

Ремонта здание школы, действительно, не видело с момента открытия. Целых 45 лет. Конечно, годы сильно отразились на состоянии здании. А обновления не было. Внутри действительно было небезопасно для тренеров и воспитанников. И только после обращения к президенту дело сдвинулось с мертвой точки.

ШКОЛА БУДЕТ КРАСИВОЙ

В апреле 2020 года в здание зашли строители, чтобы обновить внутренние помещения спортшколы. Ремонт не затронул пока фасадную часть. Но подрядчик уверяет, что выглядеть школа будет красиво. Для этого используются качественные материалы, соблюдаются все технологии, спешки у рабочих нет.

Ремонт параллельно ведется во всех помещениях спортшколы Фото: Эдуард Пальгунов

- Все работы ведутся в срок, - говорит представитель компании-подрядчика Алексей Гельчанинов. - Мы закончили штукатурить стены в большом зале и двух малых. Сейчас ведутся работы в подвальной части здания, где трудятся маляры и штукатуры.

Большой зал обещают отремонтировать до конца сентябре и сюда завезут оборудование для гимнастов Фото: Эдуард Пальгунов

Строители ведут работы по укреплению здания, для этого привлекли специалистов Волгоградского архитектурного университета. Рабочие отмечают, что здание действительно было в запущенном состоянии.

- Но ничего критичного нет, - говорит Алексей Гельчанинов. - Идут обычные работы.

Так сейчас выглядит зал для хореографии Фото: Эдуард Пальгунов

РЕМОНТА ХВАТИТ ЛЕТ НА 10

Власти согласны, что ремонт действительно был необходим зданию. Но это спасение временное. Постройка очень старая. И лет через 10 будет в том же состоянии, что и до ремонта. Школе требуется новое здание, построенное с нуля.

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы выбрать место под строительство новой школы, - рассказал глава Волгограда Виталий Лихачев. - Выбираем территорию в Ворошиловском или Центральном районах, максимум в Дзержинском, где формируется спортивный кластер на Семи ветрах. Здание себя изжило. Ремонт, который сейчас будет выполнен, надеюсь, прослужит лет 10. Но не больше.

Пока же воспитанники и учителя ждут открытия школы после ремонта. Все работы обещают закончить 1 ноября. Не получилось уместить сроки к началу учебному году. Но Виталий Лихачев отметил, что проектирование и проведение экспертиз отняло немало времени.

За рабочими следят рыбки Фото: Эдуард Пальгунов

- Все работы удастся сделать за год. Считаю, это достаточно оперативно и быстро. У нас были объекты, которые строились с 2012 года и были сданы только в этом году.

Вокруг учреждения подрядчик сделает благоустройство территории. На ремонтные работы в спортшколе №1 потратили 36 миллионов рублей. Еще на 20 миллионов пойдет на закупку нового оборудования и инвентаря для юных спортивных гимнастов.

Территория вокруг школы пока в запустении Фото: Эдуард Пальгунов

А ГДЕ СЕЙЧАС ДЕТИ?

Разумный вопрос, а где и как сейчас ведутся занятия в школе? Приходится договариваться с другими залами. И пока позволяет погода, дети тренируются на свежем воздухе.

- Мы ведем переговоры с академией физической культуры и гимназией №5 по поводу аренды и чтобы нам дали время для занятий в залах, - рассказал директор спортивной школы №1 Александр Лисовой. - В нашей школе занимаются более 300 юных спортивных гимнастов. По стандартам мы можем принимать в группы мальчиков с семи лет, девочек – с шести.

После 20 сентября спортшкола №1 получит новое оборудование. С ним поможет Федерация спортивной гимнастики России. Как только большой зал в здании будет готов, а его обещают завершить в ближайшее время, из Москвы прибудут специалисты для установки гимнастических снарядов.