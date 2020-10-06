В Волгограде увеличат число ПЦР-тестов на коронавирус

В день делают 4 -5 тысяч тестов на ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области на сегодня ежедневно делают 4 - 5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус, за последнюю неделю объемы исследований увеличили в полтора раза. Но и этого уже не достаточно. Растет число заразившихся ковидом, увеличивается и потребность в тестировании. Даже в частных клиниках очередь. В ближайшее время мощности лабораторий собираются наращивать. Ситуацию прокомментировал на брифинге заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

- Мы планируем увеличить в несколько раз мощность лаборатории Центра СПИД, который сейчас делает исследования, в том числе для ковида. Буквально в конце сентября в ПЦР-лабораторию Волжской детской поликлиники поступил новый амплификатор и они сейчас свои мощности увеличивают до тысячи исследований в сутки, - рассказал Алимов.

На сегодня, по данным комитета здравоохранения, Волгоградской области необходимо делать 4 – 5 тысяч тестов в сутки, чтобы обеспечить потребность в регулярном обязательном тестировании тех же медиков, новых заболевших, определенных Роспотребнадзором контактных лиц, а также контролировать лечение пациентов с уже подтвержденным диагнозом.

- Предвидя, что может быть и дальнейший рост, мы сейчас наращиваем и закупаем. Думаем об организации в Михайловке новой ПЦР-лаборатории именно для ковида. Она будет межрайонным кустом, который закроет саму Михайловку и северные районы. Здесь мы выиграем еще и в логистике, и во времени, - отмечет зампред облздрава.

Сегодня все тесты из районов везут в областной центр. Тем временем волгоградцы жалуются, что теста на коронавирус не дождешься, даже если был контакт с заболевшим и поднялась температура. Людям с симптомами ОРВИ их бесплатно делают только в возрасте 65+ лет. А в частных клиниках с клиническими проявлениями даже за деньги мазок не возьмут. Результатов приходится ждать неделю и более.

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