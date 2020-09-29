Уйдет ли Волгоград снова на удаленку: оперштаб по коронавирусу собрался на заседание

Андрей Бочаров решил собрать оперштаб. Фото: администрация Волгоградской области.

Все чаще в последние дни вся страна, да и мировое сообщество, обсуждает вторую волну коронавируса. Во многих странах возвращаются к карантинным мерам. В Москве увеличили каникулы для школьников. Компании переводят сотрудников на удаленку. Работники предприятий боятся, что их снова отправят по домам, как весной. Чего ждать жителям Волгоградской области, станет понятно 29 сентября. В полдень Андрей Бочаров собрал оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Сегодня в регионе и так нездоровая ситуация с коронавирусом осложняется всплеском ОРВИ. Волгоградцы с насморком и кашлем паникуют, не понимая, простуда это, обычный сезонный вирус или COVID-19. Тесты делают не всем. Кто-то узнает, что у него коронавирус, уже на стадии поражения легких.

Оперативный штаб обсуждает ситуацию в районах области и в Волгограде. И примет решение, что сделать для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ВСЕ БОЛЬШЕ ПНЕВМОНИЙ И ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области – контролируемая, но становится всё более напряженной. Наступает традиционно сложный в санитарно-эпидемиологическом отношении осенне-зимний период в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявил волгоградский губернатор, открывая заседание оперативного штаба.

Цифры тревожные: коронавирусом в области заразились 14993 человека, в больницах сегодня лежат 3567 человек, в том числе в реанимации - 179 человек, из них на ИВЛ – 46 человек.

- Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в настоящее время наблюдается во всех возрастных группах жителей Волгоградской области. Прогнозируем продолжение осложнения ситуации, - добавил Андрей Бочаров.

Растет заболеваемость и другими сезонными вирусами. В неделю диагноз ОРВИ ставят 12 тысячам жителей Волгоградской области. И это только те, кто не поленился сходить к врачу. И это еще не все.

- С середины июля еженедельное количество пневмоний выросло в полтора раза, - зачитывает губернатор. - Не снижается и доля тяжелых и очень тяжелых случаев среди заболевших коронавирусной инфекцией (5%). Мы фиксируем рост количества пациентов среди людей старшего возраста и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

КАК СДЕРЖАТЬ КОРОНАВИРУС?

Это ли не повод вернуться к строгим ограничительным мерам?

Власти говорят, что осложнение ситуации для них не сюрприз, готовились они к такому варианту событий еще летом. И, в отличие от некоторых регионов, где в больницу вообще не попасть, у нас хотя бы хватает коек.

- Мы сформировали определенный резерв коечного фонда, медикаментов и кадровый резерв. Существенно нарастили количество современной медицинской техники и оборудования, которые в том числе задействованы в выявлении и лечении больных коронавирусной инфекцией, доложил губернатор.

Этого, конечно, недостаточно. Поэтому сегодня оперштаб принял новые решения: - усилить контроль за соблюдением масочного режима, особенно в транспорте, объектах общепита и торговли; - увеличить коечный фонд еще на 2 тысячи мест; - перевести в формат инфекционного госпиталя больницу № 15.

Кроме того, снова на помощь пожилым людям придут волонтеры. Они займутся доставкой продуктов и лекарств тем людям, которым в это "смутное" время лучше посидеть дома.

БУДЕТ ЛИ УДАЛЕНКА?

Да, но пока необязательная. Оперштаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на «удаленку» максимальное количество сотрудников, в первую очередь категории 60+. Усилят контроль и за туристами. Они должны соблюдать режим самоизоляции по возвращении из-за рубежа и до получения ими результатов ПЦР-теста.

ДОСЛОВНО

Андрей БОЧАРОВ, губернатор Волгоградской области:

- Главная задача сегодня – сохранение здоровья и жизни людей, и штаб готов принимать любые решения для ее достижения. В свою очередь еще раз обращаюсь к жителям Волгоградской области: прошу вас ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Главного санитарного врача и, конечно, беречь здоровье своих родных, близких и окружающих вас людей. Отдельно обращаюсь к людям старшего возраста и людям, имеющим хронические заболевания. Прошу вас оставаться дома, минимизировать социальные контакты, контакты с детьми, внуками, родственниками и друзьями, пользоваться их помощью, но дистанционно - так как они, сами того не подозревая, могут быть бессимптомными носителями коронавируса. По возможности прошу вас исключить пользование общественным транспортом, а при необходимости его использования - строго соблюдать социальную дистанцию, использовать средства защиты органов дыхания и рук. Также прошу исключить участие в массовых, в том числе семейных мероприятиях, максимально ограничить посещение общественных мест. Необходимо соблюдать правила личной гигиены и безопасности. При необходимости – дистанционно обращаться за помощью в социальные и волонтерские центры.