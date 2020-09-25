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Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 сентября: 109 заболевших и две смерти

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 сентября 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Число заболевших в последние дни неуклонно растет.

Число заболевших в последние дни неуклонно растет.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская область снова занимает лидирующие позиции в стране по числу новых заболевших коронавирусом. Регион опять на 13-м месте по ежедневному приросту. Только за последние сутки подтвердили диагноз 109 жителям Волгограда и области. До этого два дня подряд количество заразившихся тоже было больше сотни. Всего же в регионе на сегодня 14 тысяч 577 подхвативших коронавирус. Растет день ото дня и количество летальных исходов. Снова экспертная комиссия подтвердила две смерти пациентов от ковида и его осложнений. Жертвами инфекции в регионе стали уже 138 человек. Но немало еще и неучтенных случаев. Так, пока нет в статистике врача из Урюпинской ЦРБ. COVID-19 забрал жизнь еще одного медика. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Статистика. Яндекс

Все больше школьных классов и групп в колледжах закрывают на карантин по ковиду. Только накануне подхватили инфекцию семь детей от 7 до 17 лет. На дистанционку уходит весь класс, даже в нем заболел лишь один ученик. Тем временем в больницах готовят еще сотню коек для ковидных пациентов, в основном для взрослых.

На сегодня в инфекционных госпиталях проходят лечение более трех тысяч волгоградцев с коронавирусом и пневмонией - 3228 взрослых и 106 детей. Лишь единицы лечатся дома. С выпиской в последнее время цифры сильно "плавают". За последние сутки по данным ИЦК покинули больницы 67 человек, вдвое меньше было накануне. Однако по данным оперштаба накануне завершили лечение сразу 188 волгоградцев.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости

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