Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 сентября: 109 заболевших и две смерти

Число заболевших в последние дни неуклонно растет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградская область снова занимает лидирующие позиции в стране по числу новых заболевших коронавирусом. Регион опять на 13-м месте по ежедневному приросту. Только за последние сутки подтвердили диагноз 109 жителям Волгограда и области. До этого два дня подряд количество заразившихся тоже было больше сотни. Всего же в регионе на сегодня 14 тысяч 577 подхвативших коронавирус. Растет день ото дня и количество летальных исходов. Снова экспертная комиссия подтвердила две смерти пациентов от ковида и его осложнений. Жертвами инфекции в регионе стали уже 138 человек. Но немало еще и неучтенных случаев. Так, пока нет в статистике врача из Урюпинской ЦРБ. COVID-19 забрал жизнь еще одного медика. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 сентября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Все больше школьных классов и групп в колледжах закрывают на карантин по ковиду. Только накануне подхватили инфекцию семь детей от 7 до 17 лет. На дистанционку уходит весь класс, даже в нем заболел лишь один ученик. Тем временем в больницах готовят еще сотню коек для ковидных пациентов, в основном для взрослых.

На сегодня в инфекционных госпиталях проходят лечение более трех тысяч волгоградцев с коронавирусом и пневмонией - 3228 взрослых и 106 детей. Лишь единицы лечатся дома. С выпиской в последнее время цифры сильно "плавают". За последние сутки по данным ИЦК покинули больницы 67 человек, вдвое меньше было накануне. Однако по данным оперштаба накануне завершили лечение сразу 188 волгоградцев.