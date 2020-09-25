Коронавирус вывел в лидеры Камышинский и Светлоярский районы

Коронавирус пошел в наступление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, как и предрекали ученые, осенью коронавирус опять пошел в наступление. К 25 сентября 2020 года в Волгоградской области число ковидных больных увеличилось сразу на 109 человек за сутки. И, судя по данным регионального оперштаба, COVID-19 все-таки пошел по школам и детским садам. Так, за сутки положительный диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили сразу у 26-ти детей (столько же и людей старше 65-ти лет). Среди них 10 школьников в возрасте от 7 до 14 лет, шесть подростков – от 15 до 17 лет, а также 6 детей от 1 года до 6 лет и 4 малышей первого года жизни.

Что удивительно, в Волгограде за последние сутки число новых случаев уменьшилось: вчера, 24 сентября, было 62 пациента, сегодня, 25 сентября – 42. В Волжском тоже обстановка спокойная – всего 5 новых случаев. Зато в лидеры внезапно выбились Камышинской и Светлоярский районы – там плюс 13 и плюс 10 соответственно.

Положительный тест получили и 8 жителей Серафимовичского района. Еще семь – в Михайловке, пять - в Городищенском, четыре – в Среднеахтубинском и три – в Палласовском районе. По два новых пациента сегодня добавилось в Котовском, Жирновском и Клетском районах, по одному – в Суровикинском, Даниловском, Новоаннинском, Калачевском, Котельниковском и Киквидзенском районах.