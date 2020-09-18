В Горсаду Волгограда сделают зону «Детства»

Фото: Центр ВЯЗ

Потихоньку «съезжают» аттракционы, вовсю обсуждается проект будущего облика Горсада Волгограда: Центра урбанисты «ВЯЗ» решили сделать его комфортным для всех. Здесь могут прогуляться дети с родителями – для этого есть две площадки. Есть церковь для прихожан, воркут для спортсменов, будет и обещпит, и отдых на газоне, и уличный кинотеатр, даже специальное место для выгула собак.

В парке в 2016 году уже обновили старые скамейки и поставили урны, а для новобрачных свадебную арку.

- В концепцию развития сада войдет и площадь перед бывшим кинотеатром «Победа» комплексно не реконструировалась несколько десятилетий. В здании планируется открыть Дом детства. Приведение в порядок прилегающей территории позволит создать единое современное пространство для семейного отдыха и прогулок, - рассказали «КП-Волгоград» в Центре «ВЯЗ».

Все вместе – бывший кинотеатр «Победа», цирк и Театр кукол создадут так называемую зону «Детства».