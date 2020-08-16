Архитекторы вместе с волгоградцами придумывают дизайн-проект старой части Горсада

Территорию вокруг бывшего кинотеатра приведут в порядок. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прямо сейчас урбанисты Центра «ВЯЗ» работают над новым обликом старой части Комсомольского сада - популярного места отдыха у волгоградцев. Каким будет дизайн - пока неизвестно, но перед архитекторами стоит непростая задача: сохранить историческую составляющую, при этом создать современную зону отдыха для горожан.

СПРОСЯТ МНЕНИЕ ВОЛГОГРАДЦЕВ

Горсад, как его чаще называют волгоградцы, заметно изменился за последние годы. Новые тротуары, скамейки и урны, везде газончик, деревья. Все лето зелень поливают из специально установленного для этого водопровода. Даже в самый зной тут комфортно – всегда есть тенек. Это, пожалуй, единственный по-настоящему зеленый парк в центре города-героя. Хочется верить, что таким он и останется по задумке архитекторов.

Зелено! Фото: Екатерина СИМОХИНА

С утра до ночи детишки резвятся на двух площадках, а взрослые занимаются воркаутом. Есть фотозона для молодоженов: свадебная арка, колоннада и беседка, а еще мостик влюбленных. И масса сезонных развлечений. Таким Горсад стал благодаря областному гранту и благотворителям. Но впереди еще много работы.

Горсад известен аттркционами. В период пандемии они не работают, но хочется верить, что и их новый дизайн-проект коснется. Фото: Цвиклист Лариса

Старая часть парка у бывшего кинотеатра «Победа» давно ждет ремонта. К нему подошли серьезно. Дизайн-проект разрабатывают архитекторы Центра «ВЯЗ». Пока они изучают территорию и опрашивают горожан, каким же они видят территорию вокруг здания. Им предстоит не просто придумать новый облик, но и объединить сразу несколько общественных пространств, которые должны еще больше полюбиться волгоградцам.

- Одним из основных замыслов архитекторов является создание комфортной пешеходной связи вдоль улицы 10-ой Дивизии НКВД, которая объединит сразу два общественных пространства: пойму реки Царицы и Комсомольский сад. Кроме того, специалисты также разработают дизайн-проект обновления участков улицы Коммунистической и Володарского, которые примыкают к саду, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ОТРЕСТАВРИРУЮТ КИНОТЕАТР И СОХРАНЯТ БУНКЕРЫ

Здание бывшего кинотеатра отреставрируют, а после этого тут откроют Дом детства. Родители смогут прийти вместе с детишками на кукольные спектакли и фильмы. Поэтому общая концепция будет направлена на создание территории именно для семейного отдыха. Но не забудут и об истории.

Таких мест в старой части сада много. Фото:Цвиклист Лариса

- Создавая современное место для отдыха, урбанистам необходимо сохранить подземные бункеры, столбы, на которых остались отпечатки от пуль после Сталинградской битвы и прочее, - уточнили в администрации.

Тут и для пробежек места много, и для прогулки в тишине. Не хватает только ровненьких тротуаров. Фото:Цвиклист Лариса

Кстати, через дорогу в шаговой доступности от горсада – цирк, а чуть дальше – ДЮЦ, который недавно восстановили. Если спуститься ниже к Волге - интерактивный музей «Россия. Моя история» и современный парк. А по другую сторону у строящегося храма Александра Невского «растет» сквер с амфитеатром и фонтаном.

- Эти пространства вместе с Аллеей Героев, верхней террасой Центральной набережной и большей частью пешеходной зоны проспекта им. Ленина вошли в называемое «парковое кольцо», которое создается городскими властями в центре Волгограда на протяжении последних лет, - добавили в мэрии.