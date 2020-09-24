«Они кидаются, потому что вы злые»: в Волгограде на детской площадке псы чуть не растерзали 3-летнюю девочку

Полиция составила протокол. Фото: свидетели события

Вечером 23 сентября во дворе многоэтажного дома по проспекту Ленина №179 бродячие собаки едва не растерзали 3-летнюю девочку. Этот инцидент вызвал настоящий накал страстей между жильцами: теми, кто против агрессивных псов, и другими – сердобольными бабулями, кормящими стаю. Разбираться в ситуации приехала полиция.

«ОНИ КИДАЮТСЯ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЗЛЫЕ!»

В тот вечер Светлана забрала свою трехлетнюю дочку из садика. По пути домой малышка захотела поиграть на детской площадке, которая находится между домами №179 и 189.

- Я была рядом и присматривала за ребенком. На площадку прибежали несколько собак. Они постоянно тут разгуливают, словно это их территория. И вот моя дочь стала скатываться с горки, как эта стая кинулась в ее сторону, оскалив зубы и рыча, - на эмоциях вспоминает Светлана. Понять ее чувства можно. – Несмотря на то, что сама боюсь собак, я вовремя криками и руками отогнала свору.

Во дворе поднялся шум: одни наблюдали за происходящим из окон, другие вышли разбираться. Многие уже давно недовольны таким соседством, но ничего поделать не могут. Даже обращения в городскую службу отлова не принесли никаких результатов. При этом у собак есть две «хозяйки» - пожилые женщины, которые в ответ на возмущения перепуганной за жизнь своего ребенка матери, ответили:

- Они кидаются на вас, потому что вы злые!

Вовремя подоспела полиция, которую вызвали родители малышки. Жильцы рассказали, что собаки обитают рядом с двумя школами №86 и №99 и детским садом №220. Псы бегают за проезжающими мимо машинами и детьми на велосипедах. Были даже случаи, когда подростки приходили с велопрогулок покусанными, но родители ничего поделать не могли, ведь найти напавшую собаку из-за их большого числа попросту невозможно. Тогда у одного ребенка была просто царапина, а второму зашивали ногу в травмпункте.

НАВЕШАЛИ ОШЕЙНИКОВ – ПУСТЬ ПЛАТЯТ ШТРАФЫ

- Собаки реально здоровые, размером с овчарку. Их штук 15, делятся на две стаи и терроризируют наши дворы! Две пенсионерки навешали на этих псов ошейники, и они выглядят якобы домашними на самовыгуле, но мы-то, местные, прекрасно знаем и видим, что собаки бродячие, - рассказала волгоградка Елена Стрельцова*. – Я своими глазами видела, как малышка скатилась с горки, и вся эта свора кинулась на нее! Это ужасно, мы боимся за своих детей.

Полицейские составили протокол, но будет ли какой-то результат – неясно. Ловить собак не в компетенции стражей порядка. Хотя раз у животных есть ошейники, то есть они имеют владельцев, по логике их и стоит привлекать к ответственности.

При этом жильцы на взводе.

- У нас же законы против людей и за собак. Многие хотели бы просто потравить эту стаю. Естественно, никто этого не делает, потому что за каждую собаку по два года «влепят». И власти никак вопрос не решают! Лай и вой стоят круглосуточно, такое чувство, что мы в лесу живем, а не в городе. Когда ситуация изменится?

Напомним, власти региона разрабатывают стратегию, которая должна решить проблему бродячих собак раз и навсегда. Правда, ее обещали озвучить еще в июне, но до сих пор ничего о содержании документа неизвестно. При этом в Волгограде и области обитает не менее 20 тысяч бездомных животных, а их отловом и стерилизацией по большей части занимаются волонтеры.

Также в Волгограде существует «Центр отлова и благоустройства». Вызвать отлов можно по номеру - 56-11-49. Или отправить заявку на электронную почту: otlov34@yandex.ru. (нужно указать ФИО, контактный телефон и письменно сформулировать запрос (указать улицу, точное место обитания и примерное количество собак).

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