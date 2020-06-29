2020-06-29T10:35:40+03:00
Общество

Отлов бездомных собак в Волгограде: куда обращаться

Волгоградцам предлагают оставлять заявки по телефону или на электронную почту муниципальной службы
Юлия Данильченко
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На заявку отреагируют в ближайшее время.На заявку отреагируют в ближайшее время.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Проблема бездомных собак в Волгограде и области остро проявила себя именно этой весной, когда в период самоизоляции бродячие собаки стали сбиваться в стаи и искать пропитание. Если раньше животные обитали у общепитов и во дворах, где их кормили сердобольные старушки, то из-за ограничительных мер им пришлось приспосабливаться к новым условиям. А людям – к более агрессивным соседям.

Сейчас в городе-герое действует программа «Гуманное соседство»: муниципальное учреждение «Центр отлова и благоустройства» изымает собак из городской среды, помешает на месячный карантин, животным делают прививки, а приюты «Дино» и «Лисена» помогают со стерилизацией. Затем бродяг отпускают обратно с зеленой биркой на ухе. По замыслу такие собаки не должны сбиваться в стаи, проявлять агрессию. Но на практике выходит иначе. Нередко в одну компанию собираются биркованные животные и их сородичи, которые не прошли программу «Гуманное соседство». Но никакого внятного решения проблемы нет, кроме вышеописанного.

Волгоградцам предлагают обратиться в «Центр отлова и благоустройства». Это можно сделать по номеру - 56-11-49. Или оставить заявку на электронную почту: otlov34@yandex.ru.

- В заявке указать ФИО и контактный телефон. В письме также указать следующее: «Прошу вас произвести отлов безнадзорных животных, находящихся по адресу: Волгоград (указать улицу), проявляющим агрессию», - рассказали в мэрии.

На заявку отреагируют в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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