Бродячие собаки: в Волгограде появится зоопатруль

Наконец, зоозащитники и владельцы собак смогут очно обсудить проблему бродячих псов. А сведет их проект «Зоопатруль». Для его реализации фонд «Дино» выиграл грант в размере 2,8 миллиона рублей. Эти средства потратят на масштабную работу с населением города-героя, а также отлов бездомных животных и многое другое.

ЗООПАТРУЛЬ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Изначально проблема бездомных животных появилась по вине безответственных хозяев, поэтому логично решать ее именно с этого. Проект «Зоопатруль» ориентирован не столько на отлов собак, сколько на общение с собачниками. Планируется, что будет две патрульные команды, в которые войдут руководитель с удостоверением общественного инспектора в обращении с животными, несколько зоозащитников и ловец. Каждый день вплоть до конца 2021 года они будут патрулировать город и объяснять людям суть проблемы.

По правилам содержания домашних животных, которых многие, увы, не знают, владельцы обязаны вносить сведения о своем питомце в специальный реестр, чтобы комитет ветеринарии мог вести учет. Собаке присваивают индивидуальный номер, выдают ветпаспорт. Если она вдруг убежит или потеряется, ее можно будет отыскать (по микрочипу или клейму). А хозяина – наказать. Вот такая простая, но действенная схема, уже много лет работает в цивилизованных странах. Эту информацию предстоит донести до волгоградцев, у которых есть четвероногие друзья.

- Зоопатруль будет осуществлять регулярные рейды в частный сектор, дачные общества, с целью информирования жителей об обязательной постановке на учёт домашних питомцев, их вакцинации от бешенства, - говорится в целях проекта.

Помимо этого, патрульные проведут 100 уроков доброты для волгоградских школьников, отловят более 70 агрессивных собак с их дальнейшим содержанием в приюте, откроют горячую линию для пострадавших от бездомных собак волгоградцев, разместят рекламу, раздадут 5000 листовок, распространят 500 плакатов с важной информацией, проведут беседы с руководителями 250 предприятий и с жителями 100 дачных сообществ.

Сейчас важна помощь каждого, ведь только в 2019-ом году в полицию поступило более 800 заявлений от волгоградцев: половина из них – о нападении или агрессивном поведении бродячих псов. Из этого вытекает другая проблема – живодерство. Ее тоже не оставят без внимания.

- По результатам работ руководитель проекта будет готовить итоговый документ и направлять его в Комитет ветеринарии, а также в полицию, при выявленных случаях живодерства, - отмечено в документе.

СОБАКИ ЕСТЬ, А СТРАТЕГИИ НЕТ

«Зоопатруль» - лишь одна из мер. Весной 2020 года власти заговорили о новом подходе к решению проблемы бездомных животных. Тогда речь шла о стратегии от комитета ветеринарии Волгоградской области. К июню чиновники обещали предоставить конкретную концепцию, которой смогут эффективно воспользоваться муниципалитеты. Но пока документ в разработке, и понять, о чем он, сложно. Однако ситуация не стоит на месте, ее решают с разных сторон. А насколько результативно – судить жителям.

Например, отловом безнадзорных животных Волгограда занимается муниципальное учреждение «Городской центр отлова животных». В 2020 году на работу организации выделили более 10,5 миллиона рублей. Эти деньги идут на временное содержание собак в вольерах, прививки от бешенства.

Затем «Городской центр» передает отловленных собак приютам – «Дино» и «Лисена», которые стерилизуют и выпускают их обратно в город с биркой на ухе. Например, в 2019-ом так отловили около 800 животных. Капля в море, ведь реальное число бродячих собак, по разным оценкам, колеблется от 20 до 30 тысяч особей на территории региона. Очевидно, что и денег, и ресурсов требуется куда больше.

НЕ ПОЛУЧИТЕ И РАСПИШИТЕСЬ

А пока сочиняют стратегию, многие волгоградцы страдают от собак. Но избавиться от стаи навсегда не получится. После отлова и стерилизации животных вернут обратно.

Волгоградцам предлагают обратиться в «Центр отлова и благоустройства». Это можно сделать по номеру - 56-11-49. Или отправить заявку на электронную почту: otlov34@yandex.ru. Необходимо указать ФИО и контактный телефон и письменно сформулировать запрос: «Прошу вас произвести отлов безнадзорных животных, находящихся по адресу: Волгоград (указать улицу), проявляющим агрессию», - рассказали в мэрии.

Журналист «Комсомолки» лично проверила работу отловщиков, оставив заявку на агрессивную стаю, обитающую на улице Краснознаменская. Сделано это было по многочисленным жалобам жильцов многоэтажного дома №12, которым животные мешают спать.

- На остановке «Детский центр» обитает более десятка собак с бирками. Они ведут себя спокойно, на людей не бросаются. Но чуть дальше в сторону цирка, в пойме, прижилась стая без бирок. Они лают друг на друга, делят территорию. Это длится несколько часов каждую ночь. Приходится закрывать окна, балконы и спать в душной квартире, - сетуют волгоградцы.

На заявку, действительно, откликнулись. Правда, выезд перенесли на полторы недели от запланированного. Таким образом отловщики приехали спустя около трех недель. Нужных собак не нашли, зато отловили четырех щенков в горсаду и попросили заявителя расписаться. Аргументы, что это не те собаки, не подействовали: отловили, надо составить документ. Порадовало лишь то, что параллельно администрация Центрального района обратила внимание на Краснознаменскую и теперь улицу мониторят.