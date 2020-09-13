Ротору могут присудить поражение за отмену матча с Краснодаром

Фото: СК "Ротор"

Болельщики ждали возобновления Российской премьер-лиги из-за игр сборных. Но любителям футбола в Волгограде и Краснодаре еще придется повременить с просмотром игр. Встреча 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» отменена из-за случаев коронавируса в волгоградском клубе. По регламенту РПЛ «Ротору» могут присудить техническое поражение со счетом 0:3.

Болельщики ждали решения РПЛ у входа на стадион до 19.00 Фото: Эдуард Пальгунов

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарном комитете РФС, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СК «Ротор». Или на заседании могут перенести встречу на новую дату? Хотя о том, что переигровка из-за коронавирусов невозможна, перед стартом сезона говорил директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.

- После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не лучшее решение, но оно позволяет осуществлять единый подход для всех, - заявил Савин 6 августа на пресс-конференции, посвященной новому сезону РПЛ.

Расстроенными уходили от стадиона и фаны Ротора, и приехавшие в наш город фанаты Краснодара Фото: Эдуард Пальгунов

При этом в «Роторе» были готовы играть с «Краснодаром» с привлечением футболистов из дубля. Решение отменить матч приняла премьер-лига за час до стартового свистка – около 19.00 по волгоградскому времени. Председатель областного спорткомитета Александр Глинянов не нашел объяснение данному решению. Заболевшие игроки и представители тренерского штаба были изолированы в пятницу. По последней информации, положительные тесты на ковид выявлены у десяти игроков сине-голубых. Как только волгоградский клуб получил результаты тестирования, они были направлены в региональный Роспотребнадзор и лигу. Только там медлили.

- Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы матч состоялся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». - Почему лига не получила письмо с итогами расследования нам на данный момент неизвестно. Мы уведомили все необходимые ведомства о готовности провести матч и прибыли на стадион.