Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 августа: четыре смерти за сутки

Еще 96 волгоградцев подхватили ковид за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область прочно закрепилась в первой десятке регионов России, где каждый день фиксируют наибольшее количество заболевших коронавирусом. За последние сутки подтвердили диагноз еще 96 жителям региона. В целом за пять месяцев общее число заразившихся перевалило за 12 тысяч – по этому показателю регион на 15-м месте в стране. Хотя с 1 сентября в регионе и решили открыть все школы, детсады и бассейны, заболеваемость ковидом не падает. Резко растет и количество официально подтвержденных летальных исходов. В области от коронавируса и его последствий скончались уже 97 человек, большая часть из них из Волгограда. На сегодня оперштаб объявил сразу о четырех смертях – это новый печальный рекорд. Ушли из жизни жители Волгограда, Волжского и Ленинска. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 30 августа 2020 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, в субботу из больниц Волгограда и области выписали еще восемь пациентов, переболевших коронавирусом. В целом закрыли больничные листки уже более 8,5 тысячи волгоградцев или 71% от общего числа заразившихся ковидом. В среднем по стране этот показатель на 10 процентов больше. Из 990 тысяч заболевших коронавирусом выздоровели почти 807 тысяч человек, умерли чуть более 17 тысяч.

Статистика по ковиду в регионе. Яндекс.

Основная масса заразившихся коронавирусом в солидном возрасте. В Волгограде на сегодня плюс 20 случаев. Однако Калачевский район, где зараза проникла в психинтернат, получил сразу 22 положительных теста за сутки (подробности).

На сегодня коронавирус получил распространение в 14 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В больницах Волгограда и области по-прежнему порядка двух тысяч пациентов с коронавирусом, еще около пятисот человек с пневмонией и подозрением на ковид. Переносят заболевание легко и лечатся дома более 1200 волгоградцев. А сидеть взаперти на карантине вынуждены более 4,5 жителей региона.

Тем временем волгоградские медики готовятся к сезону гриппа в условиях пандемии коронавируса и уже начинают вакцинацию. Сначала прививку получат входящие в группы риска волгоградцы - беременные женщины и дети.