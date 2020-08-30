Вспышки коронавируса зафиксированы в Волжском, Калаче и Средней Ахтубе

Большинство заболевших ковидом попадают в больницу с пневмонией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области на 30 августа вновь 96 заразившихся коронавирусом. Среди них всего двое детей и пятеро молодых людей. Основная же масса заразившихся в солидном возрасте – сразу 56 инфицированных старше пятидесяти. Большая часть заболевших вновь приходится на Волгоград – плюс 20 случаев. Однако Калачевский район, где зараза проникла в психинтернат, получил сразу 22 положительных теста за сутки. В Волжском на сегодня плюс 11 ковидных, в соседнем Среднеахтубинском районе – плюс 10. Всего же на 30 августа коронавирус получил распространение в 14 городах и районах Волгоградской области.

На 30 августа 2020 коронавирус получил распространение в 14 городах и районах Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, немало заразившихся и в прирастающих быстрыми темпами ковидом Новониколаевском и Светлоярском районах – плюс 7. В Урюпинске подтвердили диагноз четверым жителям, по три заразившихся в Камышине, Быковском и Палласовском районах. По два новых заболевших на сегодня также в Ленинском и Октябрьском, по одному – в Городище и Новоаннинском.

В целом лидеры по числу заболевших все те же – это крупные города области Волгоград, Волжский, Камышин и Михайловка.