Еще четверо жителей Волгограда, Волжского и Ленинска умерли от ковида

Чаще всего умирают пожилые волгоградцы, но не щадит ковид и сорокалетних. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Волгоградской области 30 августа сообщил сразу о четырех летальных исходах пациентов с коронавирусом. Такого количества смертей за сутки ранее еще не было. Среди умерших двое жителей Волгограда, пенсионер из Ленинского района и женщина из Волжского. Все они преклонного и солидного возраста, истории почти под копирку и целый «букет» сопутствующих осложнений и хронических заболеваний, не считая ковида и двухсторонней пневмонии. Все они скончались не вчера, а полтора месяца назад – таков срок рассмотрения экспертной комиссией. Всего же в регионе официально зарегистрировали уже 97 летальных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в горбольнице №2 Волжского скончалась 62-летняя волжанка. Врача она вызвала спустя пять дней после начала заболевания, когда ей стало совсем плохо. В тяжелом состоянии женщину забрали в реанимацию, где она скончалась спустя несколько дней. Осложнили течение болезни хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и ЖКТ.

60-летняя волгоградку забрали в больницу Ильича также через пять дней. И спасти ее врачи также не смогли. У женщины были проблемы с сердцем. Как и у 89-летнего дедушки из Волгограда, которого скорая также привезла в больницу №15 в крайне тяжелом состоянии. Заразился он от близких. Причиной смерти стали многочисленные осложнения на фоне ковидной пневмонии.

Скончался и подхвативший коронавирус 83-летний пенсионер из Ленинского района. Он несколько дней пытался лечиться сам, но спустя неделю попал в реанимацию Ленинской ЦРБ. У него также были проблемы с сердцем.

В области на сегодня зарегистрировали 97 ковидных смертей. Уже 41 человек умер в Волгограде, по 7 летальных исходов в Волжском и Михайловке, в Ленинском районе это только вторая смерть.