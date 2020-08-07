Она плоская: волгоградцы просят вернуть прежнюю подсветку Родины-матери

Волгоградцы считают, что раньше в ночи Родина-мать выглядела гораздо эффектнее. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Реставрация монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде завершилась этой весной. Грандиозную скульптуру полностью обновили внутри и снаружи. А спустя пару месяцев в сети появилась петиция с просьбой вернуть прежнюю подсветку главной скульптуры мемориала. «Ранее существующая подсветка хорошо передавала пластику скульптуры. Новая же установлена в других местах, имеет другой угол освещения и иную интенсивность, что делает скульптуру невыразительной, плоской», - главная претензия волгоградца Николая Рогожникова. «КП-Волгоград» попросила прокомментировать ситуацию с освещением мемориального комплекса директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева.

- Подсветка Мамаева кургана требует полного технического перевооружения. Во многих местах она устарела и физически, и морально. Эти работы заявлены в Министерство культуры РФ, - отмечает Дементьев.

Однако на входной группе и на монументе «Родина-мать зовет» освещение уже обновили, и менять его не имеет смысла.

- Когда мы говорим о таком объемном монументе, важна точка обзора. Пять лет назад тоже было много жалоб, что главный монумент плохо освещен, ночью его не видно с проспекта Ленина и со Второй продольной. Прожекторы на осветительных башнях устарели. Был разработан проект. В результате светильники перенесли, установили более мощные. Верхняя часть монумента теперь подсвечивается с башен, основной световой поток идет с земли, - поясняет Алексей Дементьев.

Сейчас Родину-мать стало лучше видно и с моста через Волгу, и с других смотровых площадок в центре Волгограда. Но вблизи она, действительно, потеряла визуальный объем. Ставку сделали на то, что ночью на мемориале посетителей мало.

Что касается остальных зон, по словам Дементьева, лучше всего на Мамаевом кургане сейчас освещен Мемориальный парк. После 23 часов освещение там даже приглушают. Система управления светом это позволяет. На центральной лестнице и на подъеме к скульптуре «Стоять насмерть» установлены новые фонари. А вот на аллее пирамидальных тополей освещение нужно менять, в планах и подсветка аллеи вязов на Площади Героев. Стены-руины в будущем ждет ремонт, там архитекторы и инженеры продумают новую систему освещения.

- Сама композиция «Стоять насмерть» освещена двумя прожекторами со стороны Волги. Думаю, этого достаточно, - говорит Алексей Дементьев, - К тому же изначально мемориальный комплекс не был залит светом. Возможно, это была задумка авторов или не было технической возможности. Но даже на входной площади раньше фонарей не было. Что будет в окончательном проекте, говорить сложно. Он еще не утвержден.