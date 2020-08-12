Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 12 августа: 75 смертей

Тесты делают трем тысячам человек в день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская область по-прежнему в числе 17 первых регионов в России по количеству заразившихся коронавирусом. Прирост стабильный, ковид никуда не делся и продолжает одного за другим отправлять волгоградцев на больничные койки. На 12 августа из 5102 заболевших в стране на регион приходится 91 человек. Всего в Волгограде и области уже 10 281 житель заразились ковидом. За последние сутки подтвердили еще две смерти, всего с апреля летальных исходов в регионе уже 75. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 12 августа 2020 года.

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Выздоровевших в минувший вторник стало больше на 87 человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, закрыли больничные листы уже 6578 жителей Волгограда и области, переболевших коронавирусом. Цифры у регионального оперативного штаба немного отличаются.

В ковидных госпиталях проходят лечение уже более 2,5 тысячи волгоградцев, еще порядка 1400 медики наблюдают амбулаторно. Врачи отмечают, что растет число тяжелых пневмоний. В среднем в больнице такие пациенты проводят около месяца.

Группа риска – те, кто контактировал с заразившимися – остается практически неизменной. На домашнем карантине сейчас порядка 4300 человек. В целом с марта в статусе карантинщиков побывали около 44 тысяч волгоградцев. Получается, что подтвердили коронавирус меньше, чем у одного из десяти из них.

Тем временем, в Волгограде открыли музеи, кафе и рестораны, турбазы и детские лагеря. Принимает город и туристов.