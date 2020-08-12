В Волгограде от коронавируса умер молодой мужчина

Фото администрации ВО.

75! Столько жителей в Волгограде и области уже скончались от коронавируса. И это только те, кто уже попал в официальный летальный список. Сегодня, 12 августа, в него добавилось сразу два волгоградца. Плюс две смерти. А сколько умерших в госпиталях еще ждут посмертные результаты?

Еще печальнее, что COVID-19 уносит жизни не только пожилых людей, но работоспособных мужчин. Так в Волгограде от коронавируса скончался 38-летний мужчина. А все потому, что не стал сразу обращаться за медпомощью, и, как водится, пытался лечиться сам. Только на четвертые сутки, когда состояние ухудшилось, он пошел в поликлинику по месту жительства. Оттуда его уже в срочном порядке госпитализировали в ГУЗ «ГКБ №1».

- В больнице у него диагностировали COVID-19 с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело, так как сказались хронические заболевания органов дыхания, которые имелись у пациента. Несмотря на все усилия медиков, его не спасли, - констатируют в региональном операвтивном штабе

Второй жертвой коронавируса за сегодня стал 64-летний житель Суровикино. Причем этот мужчина обратился за медпомощью сразу. Несколько дней он находился на амбулаторном лечении, а когда его состояние стало ухудшаться, лечащий врач приняла решение госпитализировать его в волгоградскую больницу №3. После оттуда пенсионера перевели в больницу №5, которая специализируется на лечении ковидных пациентов. Но, к сожалению, этого мужчину тоже не спасли. Сказались сахарный диабет и сердечные заболевания, течение которых усугубил коронавирус.