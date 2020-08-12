Волгоград и Камышин стремительно прирастают ковидом

В Волгограде число заболевших приближается к пяти тысячам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Миллионный Волгоград продолжает стремительно прирастать коронавирусными больными. На 12 августа плюс 57 новых случаев. Это почти две трети из 91 случаев в регионе. Следом идет Камышин, где заразились еще 7 человек. В третьем городе области снова вспышка. В Волжском заболевших на сегодня двое, зато сразу в пяти районах области по три новых ковидных пациента. Среди них лидеры антирейтинга - Михайловка, Городищенский, Среднеахтубинский и Палласовский районы, а также Клетский, где всего 72 заразившихся. В целом география распространения коронавируса на 12 августа 2020 включает 15 городов и районов Волгоградской области.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По данным оперштаба, еще по двое заразившихся коронавирусом на сегодня во Фролово, Быковском и Суровикинском районах. И по одному человеку в списки инфицированных добавили Котельниково, Чернышковский, Николаевский и Руднянский районы волгоградского региона.

Снова среди подхвативших вирус в короне больше всего волгоградцев от тридцати до пятидесяти лет – 36 человек. Ковид подтвердили и у 43 жителей области старше пятидесяти. Меньше всего инфекция косит детей и молодежь. Всего 12 человек из получивших положительный тест за последние сутки младше 30 лет.