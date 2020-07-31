2020-07-31T12:46:01+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 июля: еще 90 заболевших и смерть

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 31 июля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Выписали из больниц еще более ста волгоградцев.Выписали из больниц еще более ста волгоградцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Волгоградская область продолжает стабильно и неуклонно прирастать ковидными больными. За последние сутки регион вновь на 23-м месте в стране по приросту – плюс 90 заразившихся коронавирусом. Ситуация остается стабильно опасной, но, как говорят власти, контролируемой. Что касается общего числа заболевших за прошедшие четыре месяца, то здесь Волгоград прочно закрепился на 17-й позиции среди регионов РФ. Из почти 840 тысяч заболевших ковидом в России на Волгоградскую область приходится 9142 человека. За неделю цифра выросла на 7 процентов. Продолжает регион вести счет и скончавшимся от коронавируса. По данным ИЦК, на сегодня подтвержден еще один летальный исход, всего умерли 62 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 31 июля 2020 года.

Данные ИЦК

Данные ИЦК

Продолжают лечение в больницах более двух тысяч человек - 2240 взрослых и 77 детей. У десяти процентов из них коронавирус еще не подтвержден. При этом более двух тысяч пациентов ковидных госпиталей с пневмонией. Среди них немало и заболевших будущих мам. Из 43 беременных 18 сейчас в ранимации в тяжелом состоянии (подробности).

Легко переносят заболевание и лечатся дома еще около полутора тысяч волгоградцев, среди которых более сотни деток. Выздоровели и закрыли больничный лист за минувшие сутки еще 144 человека. Всего же поправился после ковида уже 5561 житель Волгограда и области.

Данные по заболеваемости. ИЦК

Данные по заболеваемости. ИЦК

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Волгоградской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгограде арестовали главаря экстремистов
«Ротор» проведет контрольный матч с «ЦСКА»
18 беременных волгоградок с коронавирусом находятся в реанимации
Лжебанкиры лишили волгоградцев миллиона рублей
В Камышине снесут пять аварийных домов
Уехала с дачи, но до дома не добралась: в Волгограде полиция ищет девушку в персиковых кроссовках
Тротуары у областной больницы выложили плиткой
Под Волгоградом фура столкнулась с иномаркой: четверо в больнице
В Кировском районе Волгограда 5 августа отключат газ
Из-за ремонта трамвайных путей на один день сократили маршрут №13
В Волгограде мошенник продавал под строительство чужие земельные участки на Горной Поляне
В начале августа волгоградцев ожидают грозы, дожди и шквалистый ветер
Отключат свет 31 июля в трех районах Волгограда
Новую шестиполосную дорогу и мост через ГЭС в Волжском откроют в 2021 году
Волгоград, Волжский и Камышин прирастают ковидом
31 июля отключат воду в Советском районе Волгограда
Новую инфекционную больницу в Волжском достроят к ноябрю
За полгода 12 погибших, 278 пострадавших: в Волжском массово проверят водителей
Под Волгоградом перевернулась «Ауди»: 7-летняя девочка и ее отец в больнице
На юге Волгограда 56-летняя женщина едва не погибла в горящей квартире
Стала известна дата матча Ротор-Зенит
30 июля отключат свет в пяти районах Волгограда
В Волгограде онкобольных детей перевели в ковидную больницу
С 1 августа цены на газ в Волгограде вырастут на 3%