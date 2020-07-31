Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 июля: еще 90 заболевших и смерть

Волгоградская область продолжает стабильно и неуклонно прирастать ковидными больными. За последние сутки регион вновь на 23-м месте в стране по приросту – плюс 90 заразившихся коронавирусом. Ситуация остается стабильно опасной, но, как говорят власти, контролируемой. Что касается общего числа заболевших за прошедшие четыре месяца, то здесь Волгоград прочно закрепился на 17-й позиции среди регионов РФ. Из почти 840 тысяч заболевших ковидом в России на Волгоградскую область приходится 9142 человека. За неделю цифра выросла на 7 процентов. Продолжает регион вести счет и скончавшимся от коронавируса. По данным ИЦК, на сегодня подтвержден еще один летальный исход, всего умерли 62 волгоградца. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 31 июля 2020 года.

Данные ИЦК

Продолжают лечение в больницах более двух тысяч человек - 2240 взрослых и 77 детей. У десяти процентов из них коронавирус еще не подтвержден. При этом более двух тысяч пациентов ковидных госпиталей с пневмонией. Среди них немало и заболевших будущих мам. Из 43 беременных 18 сейчас в ранимации в тяжелом состоянии (подробности).

Легко переносят заболевание и лечатся дома еще около полутора тысяч волгоградцев, среди которых более сотни деток. Выздоровели и закрыли больничный лист за минувшие сутки еще 144 человека. Всего же поправился после ковида уже 5561 житель Волгограда и области.