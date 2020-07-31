2020-07-31T16:58:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Не сразу обратилась к врачу: в Волгограде еще одна женщина умерла от коронавирусной пневмонии

Оперштаб сообщил о смерти 72-летней волгоградки
Екатерина СИМОХИНА
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В оперштабе рассказали, что женщина поздно обратилась за помощью.В оперштабе рассказали, что женщина поздно обратилась за помощью.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус продолжает косить ряды волгоградцев. В регионе уже 62 человека умерли от последствий COVID-19, и это только случаи, когда диагноз подтвержден всеми комиссиями. Подробности о 62-й жертве пандемии в нашей области рассказал Оперативный штаб по коронавирусу.

Известно, что 72-летняя волгоградка не сразу обратилась за медицинской помощью. Видимо, посчитала, что у нее обычная простуда. Лечила симптомы ОРВИ самостоятельно, пока через четыре дня не почувствовала себя плохо. Пневмония развивалась стремительно. В больнице №4 женщине поставили диагноз - COVID-19 и двусторонняя пневмония. Назначили лечение по протоколу коронавируса, но несмотря на все усилия медиков, женщина умерла. Ситуацию осложнили сопутствующие заболевания –диабет, проблемы с сердцем и сосудами. Известно, что коронавирус бьет по всем органам и системам, особенно в пожилом возрасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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