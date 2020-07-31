2020-07-31T14:54:00+03:00
Общество

18 беременных волгоградок с коронавирусом находятся в реанимации

Всего заразились ковидом 167 будущих мам
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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43 беременных болеют коронавирусом сейчас.43 беременных болеют коронавирусом сейчас.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Хотя под коронавирус только в Волгограде отдали два роддома, медики до последнего надеялись, что беременные будут себя беречь и не заразятся. Однако на сегодняшний день в регионе заболели коронавирусом уже 167 будущих мам. По словам главного внештатного акушера-гинеколога облздрава Татьяны Веровской, большинство из них уже покинули больницы, многие родили детей. Сейчас 43 беременных волгоградки продолжают лечение в ковидном роддоме больницы №5. К сожалению, 18 из них болеют коронавирусом очень тяжело. Они сейчас в реанимации, на аппаратах ИВЛ. Есть и один летальный исход, когда ни мама, ни ее малыш не выжили.

Зачастую заражаются будущие мамочки от родственников. Или в компаниях – на даче, на дне рождения. А некоторые и вовсе не соблюдают самоизоляцию.

- Молодая женщина, мать троих детей, самоизоляцию не соблюдала, заболела, кашель. Каждый день ей звонил врач, но она говорила: «все хорошо», - эмоционально рассказывает типичную историю Татьяна Веровская.

Врача беременная вызвала только тогда, когда у нее началась одышка, она уже не могла нормально дышать и спала сидя. Врачи поставили двустороннюю пневмонию. Женщина уже две недели лежит в реанимации, ее пришлось подключать к ИВЛ. К лечению привлекли специалистов федерального центра. Медики уже рассматривали вопрос о прерывании беременности. К счастью, обошлось. Сейчас состояние стабилизировалось. Будущая мама идет на поправку.

Каждый день в коронавирусный роддом Волгограда поступает от одной до десяти новых пациенток. По словам медиков, в последнее время беременные стали более своевременно обращаться к врачу.

Будущие мамы – категория особая. Женщина несет ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье своего ребенка. Поэтому медики советуют при появлении любых симптомов ОРВИ, даже с небольшой температурой, сразу обращаться к врачу. Коронавирус – инфекция коварная, «сегодня может быть першение в горле и 37.2, а завтра поражение легких на 99,9 процентов».

Если у беременной заподозрили ковид, ее забирают в роддом №1 на Тракторном. Когда диагноз подтвержден, будущую маму перевозят в больницу Ильича. После переболевших ковидом ведут до самых родов и консультируют в перинатальном центре №2.

Больше всего медики сейчас опасаются сезона простуд и гриппа, до которого осталось всего несколько месяцев. По словам Веровской, коронавирус на фоне гриппа может быть крайне опасен. Поэтому беременным она рекомендует делать прививки - болеют они тяжелее и могут потерять ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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