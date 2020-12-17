В Волгограде зачинщица ссоры в родительском чате, после которой произошло убийство, оспорила меру пресечения

За жизнь Романа Гребенюка медики боролись на протяжении недели. Но 1 ноября от полученных травм он скончался. Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде адвокат зачинщицы конфликта из-за ссоры в родительском чате Анны Мелконян решила обжаловать решение суда. Ранее женщине избрали меру пресечения в виде запрета выполнения определенных действий. В частности, она не может покидать свой дом и пользоваться средствами связи до 24 января 2021 года. Защита Анны Мелконян просила отменить это решение. Волгоградский областной суд изучил представленные материалы, выслушал участников процесса и не стал отменять постановление суда первой инстанции. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, сообщили «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, конфликт между Анной Мелконян и волгоградцем Романом Гребенюком произошел в родительском чате после обсуждений, к какому времени дети должны выполнить домашнее задание по русскому языку. По мнению женщины, отец 12-летней девочки ее оскорбил. Анна попросила своего мужа Армана Смбатяна разобраться с Романом. Он писал смс с угрозами и приехал на работу риелтора, но Гребенюк не вышел на улицу. Тогда Анна пожаловалась еще и своему брату Арсену Мелконяну. Он вместе с Арманом Смбатяном 23 октября подкараулил Романа Гребенюка в отделении «Сбербанка» в центре Волгограда. При посетителях банка Арсен Мелконян нанес несколько ударов Роману по голове, после чего выкрикивал оскорбления истекающему кровью риелтору. А Арман Смбатян смотрел на это со стороны. Роман Гребенюк получил тяжелые травмы, от которых скончался 1 ноября.

Арсен Мелконян. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Всем фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Анну Мелконян будут судить за подстрекательство и пособничество. Она находится под домашним арестом. А ее мужа и брата заключили под стражу. Арман Смбатян в уголовном деле идет как соучастник. Основного фигуранта Арсена Мелконяна, который и нанес смертельные удары Роману Гребенюку, обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его будут судить и по другому делу. Ранее он грозил расправой своим соседям. Так что ему еще вменили статью «угроза убийством». Участники уголовного дела знакомятся с материалами, после чего прокуратура утвердит обвинительное заключение. Оказавшиеся перед судом родственники могут получить длительные тюремные сроки – до 15 лет.