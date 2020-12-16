Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 декабря: заболели 273 человека, Новый год не отменяется

16 декабря в Волгоградской области коронавирусом заболели 273 человека, 5 пациентов умерли Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост новых пациентов с ковидом в регионе меньше не становится. С каждым днем число новых случаев все больше и больше. 16 декабря в Волгоградской области коронавирус подтвердили у 273 человек. Уберечься от вируса, похоже, почти невозможно. С марта COVID-19 подхватили уже 31 302 волгоградца, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В России сегодня заболели 26 509 человек в 85 регионах. Мы собрали последнюю актуальную информацию о коронавирусе в Волгоградской области к 16 декабря.

Статистика ИЦК

Продолжаются в Волгоградской области смерти от коронавируса. Их число уже достигло, по официальным данным, 383. 16 декабря жертвами ковида признали пятерых умерших волгоградцев.

Примерно на одном уровне держится выписка пациентов после выздоровления от COVID-19. Ежесуточно выздоравливают более двухсот человек. Сегодня благополучно завершили лечение 207 волгоградцев. За пандемию выздоровели 29 525 жителей региона.

15 декабря на сайте администрации Волгоградской области опубликовали новую редакцию постановления губернатора, направленное на нераспространение коронавируса. Близится Новый год. Поэтому документ регламентирует работу магазинов и гипермаркетов. Чтобы люди не толпились в очередях, предпринимателей попросили открывать большее число касс, а акции должны действовать на протяжении более длительного срока. В детсадах и школах не отменяются новогодние утренники. Но пройдут они без родителей. В преддверии праздников кинозалы, театры и музеи должны заполняться максимум на 50% от общей вместимости. Особые требования ввели и для фуд-кортов. Все изменения в постановлении главы региона читайте, перейдя по ссылке.

Всеобщего карантина на Новый год не будет. Празднику быть. Но с соблюдением всех мер, чтобы не случилось всплеска заболевания коронавируса. Об этом губернатор говорил с правоохранителями и местными властями на совещании.