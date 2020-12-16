Здоровый волгоградец умер от коронавируса в 38 лет

В среду коронавирус стал причиной смерти пяти волгоградцев Фото: Екатерина СИМОХИНА

Число смертей от COVID-19 в регионе достигло 383. Ежедневно подтверждаются новые летальные исходы. 16 декабря в Волгоградской области коронавирус стал причиной смерти пяти мужчин. Четверо из них были предпенсионного возраста, а самому молодому – 38 лет. В больницах они оказались уже с COVID-19 и коронавирусом, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

38-летний волгоградец при первых признаках заболевания пошел к терапевту. Мужчине назначили амбулаторное лечение, но оно не принесло результатов. Когда ему стало хуже, пациент оказался в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн. У него не было никаких хронических болезней. Как и у 43-летнего волгоградца. Но он сначала лечился самостоятельно, а спустя 5 дней сходил в поликлинику. И все тоже самое: лечение на дому, положительной динамики нет, госпитализация. Но спасти заболевшего в клинической больнице №4 не смогли.

Уже в тяжелом состоянии «скорая» привезла в камышинскую горбольницу №1 56-летнего жителя Котовского района и 65-летнего камышанина. Как они заразились и когда, врачи установить не смогли. У мужчины из Котово были проблемы с сердцем, а пенсионер из Камышина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и органов дыхания.

Через 2 дня после первых признаков недомогания обратился за медпомощью 58-летний мужчина из Гордищенского района. После обследования ему дали направление в ЦРБ. У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.