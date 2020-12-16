В Волгоградской области коронавирусом заболели почти три тысячи медиков

Спасая жизни, медики сами подхватывают ковид Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус валит с ног абсолютно любого человека. Не важно, какая профессия. Заболеть может каждый. Но под самым большим ударом медики. Они работают с ковдиными пациентами в больницах и поликлиниках. И им приходиться лечить, в том числе, своих коллег. Как рассказал на брифинге оперативного штаба зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, с начала пандемии коронавирусом заболели 2 745 медиков региона.

- В этом числе медицинские работники больниц и учреждений соцобслуживания, - отметил Николай Алимов.

Сейчас в регионе началась массовая вакцинация медиков от коронавируса. Но уколы делают не только им, но и представителям других профессий. Но врачи должны быть в приоритете. Ведь на их плечах лежит обязанность по спасению жизней. На утро 16 декабря в ковидных стационарах с COVID-19 328 пациентов находятся в реанимациях. 115 человек получают лечение на аппаратах ИВЛ. Всего в инфекционных госпиталях сейчас 6 128 больных, у большинства из них – у 5 810 пациентов – диагноз внебольничная пневмония.