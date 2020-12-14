Праздник к нам приходит: в Волгограде украшают 40 новогодних елей

Новогодние елки украсят городские парки, скверы и площади Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До нового года осталось совсем немного – около 2,5 недель. И пусть на улице бесснежная погода, а ситуация с коронавирусом остается напряженной, надо готовиться к празднику. У администрации Волгограда продолжается предновогодняя суета. Специалисты готовят районы областного центра к празднику. На улицах украшают живые и искусственные ели. Их устанавливают в парках, скверах и на других общественных пространствах, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. Всего к новому году гирляндами и игрушками украсят около 40 деревьев.

В парке "Раздолье" в центре появилась еще техноелка Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Красноармейском районе рабочие монтируют две 15-метровые ели - на бульваре имени Энгельса и в парке «Юбилейном». В соседнем Кировском районе новогодняя красавица будет чуть ниже – 12 метров. Она на площади перед Центром культуры и досуга «Авангард». Еще две ели будут радовать жителей юга города на улице Санаторной, 6 и на улице имени генерала Шумилова, 30.

В Советском районе уже создают новогоднее настроение главные атрибуты праздника в скверах по улице Карла Маркса и у ДК «Горьковский». Появилась ель и рядом с 7-й больницей. В понедельник специалисты приступили к установке новогоднего дерева на площадке возле рынка на проспекте Университетском, 64/1. Еще одна ель скоро будет в «Петровском» парке.

Новогодняя ель уже красуется в Александровском саду Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Красуется новогодняя ель на площади Советской в Ворошиловском районе. А в сквере у Казанского собора сборка искусственного растения идет полным ходом. Украсились игрушками живые ели в Дзержинском районе в парках «Семейном» и «Героев-летчиков», а также на Самарском разъезде и на улице имени Савкина, 8. И не первый год в Волгограде не обходится без шароели. Она уже стоит на пересечении проспекта имени Жукова и улицы Хорошева.

В Краснооктябрьском районе в скором времени новогодние ели установят в парках имени 70-летия Победы и Юрия Гагарина, а также в сквере у завода «Красный Октябрь». 9-метровая елка появится у «Царицынской оперы».

Новогодняя ель напротив арены футбольных баталий Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Тракторозаводском районе также будет 9-метровая ель. Ее уже монтируют на площади перед дворцом культуры. Уже красуется праздничное растение на площади имени Дзержинского. В ближайшее время новогодние деревья засверкают на площадке напротив сельскохозяйственного рынка «Рассвет» и у парка аттракционов на Спартановке.

Напомним, ранее в центре Волгограда высокие зеленые красавицы появились на нижней террасе Набережной, в парке Царицынском, в двух садах – Комсомольском и Александровском, а также напротив «Волгоград Арены».